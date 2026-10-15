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EL : Rennes - OFI Crète : les compos (21h00 sur Canal+ Foot et Sport+)

Europa League
parGuillaume Conte
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Rennes : Samba - Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida - Szymanski, Rongier, Camara - Al-Tamari, Lepaul, Blas
OFI Crète : Christogeorgos; Nikolaou, Poungouras, Krizmanic; Dickmann, Androutsos, Bouchalakis, Athanasiou; Nuss, Fountas, Kenan Kodro
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Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le successeur de Kvaratskhelia

Oui il n'est pas si heureux que certains le disent.Donnfait une tres belle parade mais c'est insuffisant

OM : Le mercato d’hiver dévoilé, ça va faire très mal

Tu es drôle toi le parisien. Tu voulais que l'OM descendent en Ligue 2 dès le début de la saison comme tu étais aussi le premier à faire descendre l'OL la saison dernière. Si ton club n'avait pas eu le Qatar et son argent il serait où le PSG??? En Ligue 2 ou 3???

Manchester City rêve de jouer en Ligue 1

Le niveau de Paris dans ces joutes est simplement exceptionnel.Les matchs de ligue 1 ne sont pas reposants et on a aussi des difficultes lors de certains

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Qu est ce qui te permet de dire le contraire ? Comme tjrs tu as des elements, des sources, pu comme d habitude avec toi c est au doigt levé ? Maos tu dois sans doute avoir raison, il suffit de voir qu'il a fallut d un appel de la Ministre des Sports apres une rencontre avec Kang, pour que d un coup la relegation administrative de l OL soit annulé...

PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

C'est dommage mais ça evite aussi les problemes.On a connu aussi nos debordements.En LDC les deplacements parisiens sont fantastiques depuis dejà pas mal de temps

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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