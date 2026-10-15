EL : Rennes - OFI Crète : les compos (21h00 sur Canal+ Foot et Sport+)

Oui il n'est pas si heureux que certains le disent.Donnfait une tres belle parade mais c'est insuffisant
Tu es drôle toi le parisien. Tu voulais que l'OM descendent en Ligue 2 dès le début de la saison comme tu étais aussi le premier à faire descendre l'OL la saison dernière. Si ton club n'avait pas eu le Qatar et son argent il serait où le PSG??? En Ligue 2 ou 3???
Le niveau de Paris dans ces joutes est simplement exceptionnel.Les matchs de ligue 1 ne sont pas reposants et on a aussi des difficultes lors de certains
Qu est ce qui te permet de dire le contraire ? Comme tjrs tu as des elements, des sources, pu comme d habitude avec toi c est au doigt levé ? Maos tu dois sans doute avoir raison, il suffit de voir qu'il a fallut d un appel de la Ministre des Sports apres une rencontre avec Kang, pour que d un coup la relegation administrative de l OL soit annulé...
C'est dommage mais ça evite aussi les problemes.On a connu aussi nos debordements.En LDC les deplacements parisiens sont fantastiques depuis dejà pas mal de temps
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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