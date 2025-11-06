EL : Programme TV et résultats de la 4e journée

4e journée de l'Europa League :

Jeudi 6 novembre

18h45 : OGC Nice - Fribourg (sur Canal+ Sport)

FC Bâle - FCSB (sur Canal+ Live)

Red Bull Salzbourg - Go Ahead Eagles (sur Canal+ Live)

FC Midtjylland - Celtic Glasgow (sur Canal+ Live)

GNK Dinamo - Celta Vigo (sur Canal+ Live)

SK Sturm Graz - Nottingham Forest (sur Canal+ Live)

FC Utrecht - FC Porto (sur Canal+ Live)

Malmö FF - Panathinaïkós FC (sur Canal+ Live)

Etoile Rouge Belgrade - Lille OSC (sur Canal+ Foot)

21h00 : Ferencváros TC - PFC Ludogorets (sur Canal+ Live)

Stuttgart - Feyenoord (sur Canal+ Live)

SC Braga - KRC Genk (sur Canal+ Live)

Betis Séville - Olympique Lyonnais (sur Canal+)

Bologne - SK Brann (sur Canal+ Live)

FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (sur Canal+ Live)

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv FC (sur Canal+ Live)

Glasgow Rangers - AS Rome (sur Canal+ Live)

PAOK Salonique - BSC Young Boys (sur Canal+ Live)