Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 4e journée

Europa League06 nov. , 00:00
parAlexis Rose
0
4e journée de l'Europa League :
Jeudi 6 novembre
18h45 : OGC Nice - Fribourg (sur Canal+ Sport)
FC Bâle - FCSB (sur Canal+ Live)
Red Bull Salzbourg - Go Ahead Eagles (sur Canal+ Live)
FC Midtjylland - Celtic Glasgow (sur Canal+ Live)
GNK Dinamo - Celta Vigo (sur Canal+ Live)
SK Sturm Graz - Nottingham Forest (sur Canal+ Live)
FC Utrecht - FC Porto (sur Canal+ Live)
Malmö FF - Panathinaïkós FC (sur Canal+ Live)
Etoile Rouge Belgrade - Lille OSC (sur Canal+ Foot)
21h00 : Ferencváros TC - PFC Ludogorets (sur Canal+ Live)
Stuttgart - Feyenoord (sur Canal+ Live)
SC Braga - KRC Genk (sur Canal+ Live)
Betis Séville - Olympique Lyonnais (sur Canal+)
Bologne - SK Brann (sur Canal+ Live)
FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (sur Canal+ Live)
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv FC (sur Canal+ Live)
Glasgow Rangers - AS Rome (sur Canal+ Live)
PAOK Salonique - BSC Young Boys (sur Canal+ Live)

Europa League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
FC Midtjylland
93300826
2
Sporting Braga
93300505
3
O. Lyonnais
93300505
4
Dinamo Zagreb
73210734
5
Viktoria Plzeň
73210624
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 3e journée

ICONSPORT_276253_0118
Ligue des Champions

LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

ICONSPORT_276253_0072
OM

« L’arbitre ne veut pas aller voir la vidéo » : L’OM crie son écoeurement

Fil Info

00:00
CL : Programme TV et résultats de la 3e journée
23:35
LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge
23:12
« L’arbitre ne veut pas aller voir la vidéo » : L’OM crie son écoeurement
23:00
Real : Vinicius c'est 150ME, Madrid attend des offres
22:59
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:57
LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre
22:30
En fin de contrat avec le Barça, le PSG négocie son arrivée
22:00
Horneland menacé, l'ASSE reçoit quatre CV

Derniers commentaires

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Sauf que la position de la main est jugé naturelle. Et elle l'est. La main ne va pas vers le ballon, c'est le ballon qui va vers elle.

LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

2 victoires pour Monaco et 3 pour l'OM , ce n'est pas encore fait

PSG : « Son match est abominable », Acherchour défonce Barcola

C vous mm ki l'avez fait croire k'il était 1 grand joueur pour klks buts marqués

PSG : Hakimi salement blessé par Luis Diaz (vidéo)

Rico, je ne parlais pas du geste en lui même (qui était disproportionné), mais surtout de son comportement par la suite. Je tiens à répéter que je ne m'en réjouis pas, j'ai juste parler d'un karma qu'il se prend

« L’arbitre ne veut pas aller voir la vidéo » : L’OM crie son écoeurement

Le 2 ème penalty du real et pourtant l arbitre a bien siffler penalty

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading