EL : OL, LOSC, Nice, les chaines pour suivre les clubs français

2e journée de l'Europa League :

Jeudi 2 octobre

18h45 : FCSB - BSC Young Boys (sur Canal+ Live)

Celtic Glasgow - SC Braga (sur Canal+ Live)

AS Rome - Lille OSC (sur Canal+ Foot)

Fenerbahçe - OGC Nice (sur Canal+ Sport)

SK Brann - FC Utrecht (sur Canal+ Live)

Bologne - Fribourg (sur Canal+ Live)

FC Viktoria Plzen - Malmö FF (sur Canal+ Live)

PFC Ludogorets - Betis Séville (sur Canal+ Live)

Panathinaïkós FC - Go Ahead Eagles (sur Canal+ Live)

21h00 : FC Bâle - Stuttgart (sur Canal+ Live)

Olympique Lyonnais - Red Bull Salzbourg (sur Canal+)

Feyenoord - Aston Villa (sur Canal+ Live)

FC Porto - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live)

SK Sturm Graz - Glasgow Rangers (sur Canal+ Live)

KRC Genk - Ferencváros TC (sur Canal+ Live)

Maccabi Tel Aviv FC - GNK Dinamo (sur Canal+ Live)

Nottingham Forest - FC Midtjylland (sur Canal+ Live)

Celta Vigo - PAOK Salonique (sur Canal+ Live)