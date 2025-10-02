Europa League

EL : OL, LOSC, Nice, les chaines pour suivre les clubs français

Europa League02 oct. , 12:20
parAlexis Rose
0
2e journée de l'Europa League :
Jeudi 2 octobre
18h45 : FCSB - BSC Young Boys (sur Canal+ Live)
Celtic Glasgow - SC Braga (sur Canal+ Live)
AS Rome - Lille OSC (sur Canal+ Foot)
Fenerbahçe - OGC Nice (sur Canal+ Sport)
SK Brann - FC Utrecht (sur Canal+ Live)
Bologne - Fribourg (sur Canal+ Live)
FC Viktoria Plzen - Malmö FF (sur Canal+ Live)
PFC Ludogorets - Betis Séville (sur Canal+ Live)
Panathinaïkós FC - Go Ahead Eagles (sur Canal+ Live)
21h00 : FC Bâle - Stuttgart (sur Canal+ Live)
Olympique Lyonnais - Red Bull Salzbourg (sur Canal+)
Feyenoord - Aston Villa (sur Canal+ Live)
FC Porto - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live)
SK Sturm Graz - Glasgow Rangers (sur Canal+ Live)
KRC Genk - Ferencváros TC (sur Canal+ Live)
Maccabi Tel Aviv FC - GNK Dinamo (sur Canal+ Live)
Nottingham Forest - FC Midtjylland (sur Canal+ Live)
Celta Vigo - PAOK Salonique (sur Canal+ Live)

Europa League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Panathinaikos
31100341
2
Dinamo Zagreb
31100231
3
FC Midtjylland
31100220
4
Roma
31100121
5
Ludogorets
31100121
Tout afficher
0
Articles Recommandés
une collusion suisse allemagne contre le losc letang craque iconsport 254190 0017 389725
Ligue 1

Olivier Létang, nouveau président du collège de Ligue 1

ICONSPORT_271463_0190
OM

L'OM recrute la doublure de Paixao en Ligue 1, l'OL enrage

ICONSPORT_272436_0067
PSG

100 ME pour Michael Olise, le PSG craque

ICONSPORT_272201_0230
OL

« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

Fil Info

13:09
Olivier Létang, nouveau président du collège de Ligue 1
13:00
L'OM recrute la doublure de Paixao en Ligue 1, l'OL enrage
12:40
100 ME pour Michael Olise, le PSG craque
12:20
« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent
12:20
TV : OL - Salzbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
12:00
Thiago Motta à Rennes, la grosse menace
11:40
O'Riley sidère De Zerbi, l'OM contacte Brighton
11:20
LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme
11:00
TV : BeInSports et la Ligue 1 se livrent une guerre à 78,5 ME

Derniers commentaires

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Après l'arbitre c'est peut être dit que le premier jaune était sévère donc a été clément pour le deuxième et ne l'a pas sortit

« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

C'est sympa et c'est fait avec le cœur et même si ce n'est pas le but, très bonne stratégie pour mettre une ambiance positive et familiale enfin si c'est l'objectif mais c'est pas fait avec fourberie, c'est comme ça qu'un groupe pro devient une "famille" et vont tous se dépouiller les uns pour les autres, comme pour le PSG l'année dernière

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Ha bon l'ASM a rivalisé avec City ? Labrune tu as regardé le match au moins 😂

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Marseille la seule équipe d'Afrique du Nord à jamais les premiers !

Le Bayern révèle le nom du successeur de Dembélé

Dés ses premières matchs avec les espoirs , je l'ai voulu au PSG . énOOOrme potentiel , avec le Bayern et l'EDF possible " BO "

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading