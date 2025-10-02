EL : OL, LOSC, Nice, les chaines pour suivre les clubs français

|Équipe
Après l'arbitre c'est peut être dit que le premier jaune était sévère donc a été clément pour le deuxième et ne l'a pas sortit
C'est sympa et c'est fait avec le cœur et même si ce n'est pas le but, très bonne stratégie pour mettre une ambiance positive et familiale enfin si c'est l'objectif mais c'est pas fait avec fourberie, c'est comme ça qu'un groupe pro devient une "famille" et vont tous se dépouiller les uns pour les autres, comme pour le PSG l'année dernière
Ha bon l'ASM a rivalisé avec City ? Labrune tu as regardé le match au moins 😂
Marseille la seule équipe d'Afrique du Nord à jamais les premiers !
Dés ses premières matchs avec les espoirs , je l'ai voulu au PSG . énOOOrme potentiel , avec le Bayern et l'EDF possible " BO "
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
