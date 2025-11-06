EL : Lille tombe de très haut à Belgrade

Dans un match qui se dirigeait droit vers un 0-0, un pénalty bêtement concédé a précipité la nouvelle chute des Lillois en Europa League.

Etoile Rouge de Belgrade - Lille 1-0

But pour Belgrade : Arnautovic (85e)

Après la déconvenue subie face au PAOK Salonique à la journée précédente, le LOSC avait une bonne occasion de redorer son blason à Belgrade, sur le terrain de l’Etoile Rouge. Dans un match ouvert avec un poteau pour les Serbes dès la 3e minute de jeu, Lille a été plutôt dominateur, sans jamais parvenir à trouver la faille. Et forcément, dans ces conditions, les Nordistes s’exposaient à une situation mal gérée. C’était le cas avec la sortie d’Özer qui provoquait un penalty en arrivant en retard. Le gardien turc, qui avait repoussé trois penaltys contre la Roma, s’inclinait cette fois face à Arnautovic (1-0, 85e).

En fin de rencontre, une dernière double occasion énorme était manquée par les Lillois, avec une tête de Giroud bien sortie et un tir de Bouaddi sur la barre (89e).

Avec cette défaite difficile à digérer, Lille retombe dans le ventre mou du classement, et va devoir sacrément se réveiller s’il veut éviter de trembler dans les prochaines semaines.