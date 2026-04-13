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TV : Strasbourg - Mayence, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Europa Conference League13 avr. , 7:10
parAlexis Rose
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Largement dominé au match aller sur la pelouse de Mayence, le Racing Club de Strasbourg va tenter de renverser la tendance dans son quart de finale de Conférence League.

Quelle heure pour Strasbourg - Mayence ?

Dernier club français à représenter la Ligue 1 en Coupes d’Europe avec le PSG en Ligue des Champions, Strasbourg se retrouve au bord de l'élimination en Conférence League. Une semaine après sa défaite 0-2 sur la pelouse de Mayence, le RCSA va tenter de faire une remontada. Ce match retour se jouera ce jeudi 16 avril à 21h00 au Stade de La Meinau.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - Mayence ?

Contrairement au PSG face à Liverpool en C1 mardi, Strasbourg aura la chance d’être à l’affiche sur la chaîne Canal+ pour ce quart de finale retour de la Conférence League.

Lire aussi

CL : Strasbourg se prend une claque à MayenceCL : Strasbourg se prend une claque à Mayence

Les compos probables de Strasbourg - Mayence :

Laissé au repos le week-end dernier, sachant que la LFP a décidé de reporter son match face à Brest en mai prochain, Strasbourg a pleinement pu se concentrer sur ce match retour face à Mayence en Conférence League. Une semaine après avoir pris cher en Allemagne, le RCSA aura une revanche à prendre devant son public. Pour ce match, Gary O'Neil aura un groupe pratiquement au complet pour tenter de réaliser l’exploit de renverser Mayence.
La compo probable de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - Yassine, Barco, Oyedele, Godo - El Mourabet - Enciso.
Supérieur à Strasbourg la semaine passée au match aller, Mayence va tout faire pour garder son avantage de deux buts en Alsace jeudi soir. Mais pour cela, le club allemand devra montrer un meilleur visage que face à Fribourg en Bundesliga le week-end dernier (0-1).
La compo probable de Mayence : Batz - Da Costa, Posch, Kohr - Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene - Weiper, Tietz.

Europa Conference League

16 avril 2026 à 21:00
Strasbourg
21:00
FSV Mainz 05
0
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On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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