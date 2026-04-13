TV : Strasbourg - Mayence, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Largement dominé au match aller sur la pelouse de Mayence, le Racing Club de Strasbourg va tenter de renverser la tendance dans son quart de finale de Conférence League.

Quelle heure pour Strasbourg - Mayence ?

jeudi 16 avril à 21h00 au Stade de La Meinau. Dernier club français à représenter la Ligue 1 en Coupes d’Europe avec le PSG en Ligue des Champions, Strasbourg se retrouve au bord de l'élimination en Conférence League. Une semaine après sa défaite 0-2 sur la pelouse de Mayence, le RCSA va tenter de faire une remontada. Ce match retour se jouera ceau Stade de La Meinau.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - Mayence ?

Contrairement au PSG face à Liverpool en C1 mardi, Strasbourg aura la chance d’être à l’affiche sur la chaîne Canal+ pour ce quart de finale retour de la Conférence League.

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Les compos probables de Strasbourg - Mayence :

Laissé au repos le week-end dernier, sachant que la LFP a décidé de reporter son match face à Brest en mai prochain, Strasbourg a pleinement pu se concentrer sur ce match retour face à Mayence en Conférence League. Une semaine après avoir pris cher en Allemagne, le RCSA aura une revanche à prendre devant son public. Pour ce match, Gary O'Neil aura un groupe pratiquement au complet pour tenter de réaliser l’exploit de renverser Mayence.

La compo probable de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - Yassine, Barco, Oyedele, Godo - El Mourabet - Enciso.

Supérieur à Strasbourg la semaine passée au match aller, Mayence va tout faire pour garder son avantage de deux buts en Alsace jeudi soir. Mais pour cela, le club allemand devra montrer un meilleur visage que face à Fribourg en Bundesliga le week-end dernier (0-1).

La compo probable de Mayence : Batz - Da Costa, Posch, Kohr - Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene - Weiper, Tietz.