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Strasbourg - Mayence : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa Conference League16 avr. , 19:56
parAlexis Rose
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Quart de finale retour de la Conférence League :
La compo de Strasbourg : Penders - Doukouré, Omobamidele, Chilwell, Diego Moreira - El Mourabet, Barco - Ouattara, Enciso, Godo - Nanasi.
La compo de Mayence : Batz - Da Costa, Posch, Kohr - Widmer, Nebel, Sano, Mwene, Kawasaki - Tietz, Weiper.

Europa Conference League

16 avril 2026 à 21:00
Strasbourg
21:00
FSV Mainz 05
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mais oui

OL : Endrick encore prêté à Lyon, Madrid ne dit pas non !

bien sûr que oui. le mec va se fondre complètement dans le moule. il va enfin comprendre qu'il n'est pas le messi et le club va lui donner la chance d'exploiter tout le potentiel. tout le monde va redescendre d'un étage et on ira loin.

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont aucune chance d'aboutir...entre eux et le réal, c'est vraiment la déprime en Espagne.

Nantes a trouvé son entraîneur pour la Ligue 2

Perso , j'ai toujours apprécié le "jeu à la nantaise" d'autrefois. Le supporter nantais se devrais de soutenir son club, "il" reviendra dans l'élite (si toutefois il devait perdre son statut de ligue1) , à lz seule et unique condition qu'il réadopte son jeu d'antan...offensif , élégant, et séduisant... rien nest perdu, gardez l'espoir

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

Ouin ouin chez les spingouins 😭😭😭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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