Strasbourg - Mayence : les compos (21h00 sur Canal+)

Quart de finale retour de la Conférence League :

La compo de Strasbourg : Penders - Doukouré, Omobamidele, Chilwell, Diego Moreira - El Mourabet, Barco - Ouattara, Enciso, Godo - Nanasi.

La compo de Mayence : Batz - Da Costa, Posch, Kohr - Widmer, Nebel, Sano, Mwene, Kawasaki - Tietz, Weiper.