Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Europa Conference League06 nov. , 19:54
parAlexis Rose
3e journée de la Conférence League
La compo de BK Hacken : Berisha - Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist - Andersen, Gustafson - Svanback, Rygaard, Layouni - Dembe.
La compo de Strasbourg : Penders - Hogsberg, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - Amougou, Luis, Nanasi - Enciso - Amo-Ameyaw, Godo.

Europa Conference League

06 novembre 2025 à 21:00
Häcken
Dembe61'
1
2
Match terminé
Strasbourg
Enciso21'Godo60'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Holm
HäckenHäcken
Remplacement
86
ENTRE
S. Ngabo
HäckenHäcken
SORT
P. Dahbo
HäckenHäcken
Remplacement
86
ENTRE
B. Wembangomo
HäckenHäcken
SORT
J. Lindberg
HäckenHäcken
Remplacement
85
ENTRE
M. Lode
HäckenHäcken
SORT
O. Samuelsson
HäckenHäcken
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

