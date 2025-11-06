Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

3e journée de la Conférence League :

La compo de BK Hacken : Berisha - Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist - Andersen, Gustafson - Svanback, Rygaard, Layouni - Dembe.

La compo de Strasbourg : Penders - Hogsberg, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - Amougou, Luis, Nanasi - Enciso - Amo-Ameyaw, Godo.