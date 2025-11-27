ECL : Strasbourg fait le coup parfait contre Crystal Palace

Enorme opération pour le RC Strasbourg, qui a fait le dos rond pendant longtemps contre Crystal Palace avant de se montrer efficace en seconde période pour une victoire 2-1.

Strasbourg - Crystal Palace 2-1

Buts pour Strasbourg : Emegha (53e), El Mourabet (77e)

But pour Crystal Palace : Mitchell (35e)

Strasbourg contre Crystal Palace, c’était l’affiche du haut de tableau de cette journée de Conférence League. Pendant longtemps, le match est apparu très compliqué pour les Alsaciens, qui ont souffert face à la maitrise et la puissance des Londoniens. L’ouverture du score de Mitchell sur un gros travail de Mateta confirmait cette tendance (0-1, 35e). Surtout que Sarr manquait une occasion incroyable, tirant sur le poteau alors que Penders avait quitté son but (36e).

En seconde période, Strasbourg revenait avec de meilleures intentions et cela changeait la physionomie du match. Sur une superbe action collective, Emegha égalisait (1-1, 53e). La Meinau pouvait y croire, d’autant que Wharton trouvait la barre après une nouvelle bourde défensive et un but déserté (59e). Le Racing ne laissait, lui, pas passer sa chance et El Mourabet, qui suivait bien un coup-franc d’Enciso, mettait les Alsaciens devant (2-1, 77e).

Le dernier quart d'heure était compliqué, mais Strasbourg s'accrochait sans craquer, pour s'offrir une victoire de prestige contre un gros morceau de cette compétition. Et faire un pas de plus vers le Top8 de cette Conférence League.