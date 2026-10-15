ECL : CSKA Sofia - Monaco : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

Le principe de vendre Ok, mais encore faut-il des acheteurs. En ce début de saison, tu as pas grand monde qui brille. A la rigueur Harit est le seul qui a plus de valeur (hors jeunes du centre) maintenant qu'en juillet.
C est surtout le travail.de Luis Henrique et de son staff qui pousse les joueurs à se dépasser se surpasser.
Jan Kirchhoff → Sunderland (janvier 2016) Sinan Kurt → Hertha Berlin (janvier 2016) Mdr...
y a encore des truffes qui ècoutent Merdik Benatia ? Vraiment ? 🙄🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Je pense qu'il parle aux anglais, en gros les clubs anglais arrêtez de nous piller.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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La compo monégasque pour ce premier match de @Conf_League face au CSKA Sofia ⚔️