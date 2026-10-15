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ECL : CSKA Sofia - Monaco : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

Europa Conference League
parGuillaume Conte
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CSKA Sofia : Lapoukhov - Pastore, Martino, Ebong, Almeida, Rodriguez - Jordao, Sensi, Pittas, Godoy - Pereira
AS Monaco : Hradecky - Teze, Sané, Salisu, Mawissa - Camara, Diop, Minamino, Fati - Idumbo, Brunner
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Je pense qu'il parle aux anglais, en gros les clubs anglais arrêtez de nous piller.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
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1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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