Conf. League : Programme TV des quarts de finale

L'OL en perdition, son sauveur a un nom

Peut etre que si Nuamah retrouve un poste a droite et que Endrick est repositionné dans l'axe, il est fort probable et surtout préférable que ce dernier se bouge un peu + le cul. Endrick avec un De Zerbi c'est carnage complet. Ce mec c'est le vers dans la pomme, on aurait mieux fait de pas le faire venir.