Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Europa Conference League06 nov. , 00:00
parAlexis Rose
0
3e journée de la Conférence League
Jeudi 6 novembre
18h45 : FC Shakhtar Donetsk - Breiðablik (sur Canal+ Live)
Samsunspor - Hamrun Spartans (sur Canal+ Live)
NK Celje - Legia Varsovie (sur Canal+ Live)
Mayence - Fiorentina (sur Canal+ Live)
AEK Athènes FC - Shamrock Rovers (sur Canal+ Live)
FC Noah - Sigma Olomouc (sur Canal+ Live)
KuPS - ŠK Slovan Bratislava (sur Canal+ Live)
Sparta Prague - Raków Częstochowa (sur Canal+ Live)
AEK Larnaka - Aberdeen (sur Canal+ Live)
21h00 : Rayo Vallecano - Lech Poznań (sur Canal+ Live)
KF Shkëndija - Jagiellonia Bialystok (sur Canal+ Live)
FC Lausanne-Sport - Omonia Nicosie (sur Canal+ Live)
Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka (sur Canal+ Live)
BK Häcken - Strasbourg (sur Canal+ Foot)
Dynamo Kiev - HŠK Zrinjski (sur Canal+ Live)
Rapid Vienne - Universitatea Craiova (sur Canal+ Live)
Shelbourne - Drita (sur Canal+ Live)
Crystal Palace - AZ (sur Canal+ Live)

Europa Conference League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Fiorentina
62200505
2
AEK Larnaca
62200505
3
Celje
62200514
4
Lausanne Sport
62200404
5
Samsunspor
62200404
Tout afficher
0
