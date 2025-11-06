CL : Programme TV et résultats de la 3e journée

3e journée de la Conférence League :

Jeudi 6 novembre

18h45 : FC Shakhtar Donetsk - Breiðablik (sur Canal+ Live)

Samsunspor - Hamrun Spartans (sur Canal+ Live)

NK Celje - Legia Varsovie (sur Canal+ Live)

Mayence - Fiorentina (sur Canal+ Live)

AEK Athènes FC - Shamrock Rovers (sur Canal+ Live)

FC Noah - Sigma Olomouc (sur Canal+ Live)

KuPS - ŠK Slovan Bratislava (sur Canal+ Live)

Sparta Prague - Raków Częstochowa (sur Canal+ Live)

AEK Larnaka - Aberdeen (sur Canal+ Live)

21h00 : Rayo Vallecano - Lech Poznań (sur Canal+ Live)

KF Shkëndija - Jagiellonia Bialystok (sur Canal+ Live)

FC Lausanne-Sport - Omonia Nicosie (sur Canal+ Live)

Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka (sur Canal+ Live)

BK Häcken - Strasbourg (sur Canal+ Foot)

Dynamo Kiev - HŠK Zrinjski (sur Canal+ Live)

Rapid Vienne - Universitatea Craiova (sur Canal+ Live)

Shelbourne - Drita (sur Canal+ Live)

Crystal Palace - AZ (sur Canal+ Live)