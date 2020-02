Foot : L’Euro 2020 en danger à cause du coronavirus ?

Dans : Euro 2020.

Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, et notamment en Europe, certaines compétitions footballistiques sont en danger.

En Italie, où le foyer du coronavirus est le plus important sur le Vieux Continent, les autorités locales ont déjà pris des décisions drastiques. Jeudi, le match d’Europa League entre l’Inter Milan et Ludogorets se jouait par exemple à huis clos. Le week-end prochain, quelques rencontres de Serie A se joueront aussi sans spectateur, dont l’Inter - Juventus. Autant dire que l’heure est grave. Si grave que le prochain Euro 2020, qui se jouera en juin et juillet prochains, pourrait être en sursis ? Pas selon l’UEFA, l'instance organisatrice de l’évènement. « Le coup d'envoi de l'Euro sera donné le 12 juin 2020 à Rome. L'UEFA est en contacts avec les autorités internationales et locales compétentes concernant le coronavirus et son développement. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans le calendrier prévu. La situation restera sous surveillance constante d'ici-là », explique un membre de la confédération européenne sur L'Équipe.

Pour l’UEFA, le casse-tête se poursuit donc. Organisée dans douze villes de douze pays différents, la compétition qui fêtera son 60e anniversaire disposait déjà d’une organisation compliquée. Mais cette épidémie du coronavirus « s'ajoute aux difficultés existantes », sachant que les mouvements de supporters seront favorables à la propagation de la maladie. En attendant de voir l’évolution de cette énorme crise sanitaire, et alors que l’Euro ne débutera que dans trois mois et demi, l’UEFA refuse donc de prendre une décision à la hâte. Il faut dire que les enjeux sportifs et financiers seront énormes lors de cet Euro 2020. Alors difficile de tout annuler à l’instant T...