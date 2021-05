TV : Julien Cazarre rejoint Marie Portolano sur M6

Dans : Euro 2021.

Julien Cazarre sera présent aux côtés de Marie Portolano pour l'émission 100% Euro le mag sur M6. Il aura pour rôle d'apporter une touche humoristique et décalée. L'ancien trublion de Canal+ avait déjà bossé sur la 6.

Après le scandale autour de Pierre Ménès, Marie Portolano, sur la sellette au sein de la chaîne cryptée, quittait Canal +. Quelques jours plus tard, elle rejoignait le groupe M6. Mais si la journaliste changera totalement de domaine puisqu'elle présentera Le Meilleur Pâtissier, elle n'a pas pour autant dit adieu au monde du football. Le 18 mai prochain, elle questionnera Didier Deschamps après l'annonce de sa liste officielle de joueurs qui disputeront l'Euro avec les Bleus. Et pendant l'Euro, elle présentera 100 % Euro, le mag. Samedi dernier, au cours d'un entretien accordé au journal l'Equipe, elle détaillait le concept de l'émission. « Je serai tout le temps en studio à Paris, dans une ambiance détente sur des canapés, avec Alain Boghossian comme consultant. Nous serons accompagnés d'invités sportifs, footballeurs ou pas, et des personnalités fans de foot » expliquait la journaliste. Et l'identité de l'une de ces personnalités serait déjà connue, toujours selon l'Equipe.

Cazarre rejoint Portolano

Le quotidien sportif révèle que Julien Cazarre sera invité dans l'équipe autour de Marie Portolano à plusieurs reprises. Connu pour son humour caustique, qu'il délivre désormais sur RMC, après avoir été débarqué courtoisement par Canal+, il aura pour rôle d'apporter une touche décalée à l'émission 100% Euro le mag. Ce n'est pas la première fois que Julien Cazarre travaillera pour M6, puisqu'en 2011 il oeuvrait déjà sur 100% Foot, une émission diffusée le dimanche soir à l'époque. Contactée par le site puremedias.com, la chaîne a confirmé sa présence sur l'antenne de la 6, sans pour autant confirmer qu'il agira en tant que chroniqueur. L'Euro sera rythmé pour l'humoriste, qui présentera également quotidiennement Le 20 heures de Cazarre sur RMC, un JT regroupant les infos du jour de manière décalée. De quoi titiller Canal+ pour qui Julien Cazarre est désormais un ennemi juré, ce dernier ayant allumé salement les actuels dirigeants de la chaîne cryptée.