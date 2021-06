Euro 2021 : Sterling lance parfaitement l'Angleterre

Dans : Euro 2021.

Wembley Stadium

Angleterre – Croatie : 1-0

But : Sterling (57e) pour l’Angleterre

Dans un match riche en intensité, l’Angleterre s’est imposé face à une décevante équipe de Croatie pour son entrée en lice dans l’Euro 2021 (1-0).

En attendant l'entrée en lice de l'Equipe de France contre l'Allemagne mardi soir (21h), les favoris tiennent leur rang en ce début d’Euro. Après l’Italie vendredi contre la Turquie et la Belgique samedi face aux Russes, c’est l’Angleterre qui a parfaitement entamé son championnat d’Europe. Opposés à la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, les hommes de Raheem Sterling l’ont emporté grâce à un joli but de l’attaquant de Manchester City en début de seconde période Dans ce groupe D, l’Ecosse affrontera la République Tchèque lundi à 15 heures. Deux matchs sont encore au programme ce dimanche : Autriche-Macédoine du Nord et Pays Bas-Ukraine.