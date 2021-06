Euro 2021 : Memphis Depay assure, les Pays-Bas premiers

Dans : Euro 2021.

Euro 2021 - 2e journée du Groupe C :

Johan Cruijff Arena, Amsterdam (Pays-Bas).

Pays-Bas – Autriche : 2 à 0.

Buts : Memphis Depay (11e sur penalty), Dumfries (67e) pour les Pays-Bas.

Quelques heures après la qualification de la Belgique, les Pays-Bas ont également composté leur ticket pour les huitièmes de finale de l’Euro 2021 en battant l’Autriche (2-0).

Le choc pour la première place du Groupe C a tourné court. Car même si les Néerlandais ont encore eu des trous d’air, comme face à l’Ukraine lors du premier match, l’équipe de Frank de Boer n’a pas vraiment tremblé pour faire le doublé. Grâce à un penalty de Memphis Depay (11e), l’attaquant de l’OL débloquant son compteur au passage avant de rater l'immanquable, et à un nouveau but de la révélation Dumfries (67e), les Pays-Bas ont donc validé leur place pour la phase finale, avec la première place en prime.

Autant dire que le dernier match face à la Macédoine du Nord, lundi prochain, comptera pour du beurre, sachant que les Oranje sont assurés d’affronter un troisième de groupe en huitièmes. L’Autriche, de son côté, jouera sa qualification contre l’Ukraine lors de l’ultime journée.