Lamine Yamal

Yamal affronte Mbappé pour un titre prestigieux

Liga24 oct. , 10:20
parAlexis Rose
Passé tout proche de remporter le Ballon d’Or, Lamine Yamal espère encore s'adjuger le trophée The Best. Pour cela, l’attaquant du Barça devra notamment faire oublier Kylian Mbappé dans le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid ce dimanche.
Suite à un début de saison mitigé, avec des blessures musculaires qui ont freiné son évolution, Lamine Yamal espère bien remettre les pendules à l’heure ce dimanche à l’occasion du Clasico entre le Real Madrid et le Barça. Brillant dans ces grands matchs la saison passée, l’international espagnol va devoir contenir la foudre Mbappé, inarrêtable avec 16 buts marqués depuis le début de la saison. Et s’il brille à nouveau dans un Clasico, Yamal pourra viser le trophée The Best, selon Mundo Deportivo.
« Une grande performance de Lamine dans un stade comme le Santiago Bernabéu, sous les yeux du monde entier, pourrait renforcer sa position et le placer définitivement parmi les prétendants les plus sérieux au prix. À trois mois de la cérémonie de remise des prix, tout reste ouvert. Avec le retour de Dembélé après des semaines d'absence qui ont entravé sa candidature, et la relance de Mbappé après un début de saison difficile, Lamine a l'occasion idéale de franchir le pas », explique un journaliste du quotidien catalan.

Yamal vs Mbappé, le Clasico décisif pour The Best ?

Comme à la grande époque du duel Messi - Cristiano Ronaldo, ce nouvel affrontement entre Yamal et Mbappé, deux des meilleurs joueurs au monde, sera une belle vitrine pour tenter de briller. De là à faire la différence pour le prix du meilleur footballeur de l'année décerné par la FIFA ? Alors que la récompense ne sera donnée qu’en janvier, Yamal peut encore faire la différence face à Ousmane Dembélé, déjà élu Ballon d’Or après sa très belle saison dernière sous le maillot du PSG. Si le Français est aussi favori de The Best, Yamal a encore un peu de temps pour faire bouger. Devenu le fer de lance de l’attaque du Barça et de l’Espagne à 18 ans seulement, Yamal a déjà marqué les esprits des votants, à savoir les sélectionneurs, les capitaines des équipes nationales et les journalistes. Mais une nouvelle grande prestation dans un choc comme le Clasico pourrait finir de faire la différence en sa faveur.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs5
Buts2
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
