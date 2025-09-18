Vinicius « déprimé et triste », panique totale à Madrid

Remplaçant contre l’OM mardi en Ligue des Champions, Vinicius Junior vit sa pire période au Real Madrid.

Décevant la saison dernière dans le jeu malgré des statistiques correctes, Vinicius Junior n’a pas encore rectifié le tir. Titulaire à trois reprises sur quatre matchs de Liga, l’international brésilien a démarré la campagne de Ligue des Champions du Real Madrid sur le banc. En effet, Xabi Alonso lui a préféré Rodrygo face à l’OM mardi soir au Santiago Bernabeu. Entré en jeu à 27 minutes de la fin, l’international brésilien a fait pencher la rencontre en faveur des Merengue en obtenant un penalty généreux pour une faute de main de Facundo Medina.

Une action qui pourrait faire du bien à Vinicius, lequel n’est clairement pas dans son assiette en ce début de saison. Le problème est avant tout mental comme le confie le journaliste madrilène Alfredo Relaño. « Il était la figure incontestée du Real Madrid. C'était un joueur supérieur qui aurait dû remporter le Ballon d'Or l'année dernière, mais il ne l'a pas gagné. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, le Real joue différemment. Vinicius doit désormais travailler son pressing comme les autres. Il semble déprimé et triste » estime notre confrère espagnol avant de poursuivre.

« Xabi Alonso doit le réveiller car je suis sur que sur le long terme, il jouera plus et mieux que Rodrygo » a analysé le journaliste espagnol de la COPE, qui s’inquiète de la méforme de Vinicius. Tout de même auteur de 2 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison en Liga, l’international brésilien parvient encore à se montrer utile pour son équipe. Mais s’il veut regagner une place de titulaire indiscutable, le natif de Sao Gonçalo va devoir faire beaucoup plus. Car Xabi Alonso l’a prouvé face à l’OM, il n’hésitera pas à placer sa star sur le banc s’il estime que d’autres joueurs méritent davantage. Ce qui semble être le cas en ce moment dans la capitale espagnole.