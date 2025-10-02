Thierry Henry est énervé après Barça-PSG

Ancien joueur du FC Barcelone, Thierry Henry n’a pas du tout apprécié la défaite contre le Paris Saint-Germain (1-2) mercredi en Ligue des Champions. Le consultant français juge l’entraîneur blaugrana Hansi Flick responsable de cette contre-performance à cause de son obstination.

Le FC Barcelone pris à son propre piège. Depuis la saison dernière, les hommes d’Hansi Flick évoluent très haut sur le terrain et placent leur ligne défensive près du milieu de terrain. Une manière pour eux de mettre les attaquants adverses en position de hors-jeu. La stratégie s’avère souvent payante, d’où les titres nationaux remportés la saison dernière. Mais certains adversaires aussi compétitifs que le Paris Saint-Germain savent en tirer profit.

Parti à la limite du hors-jeu, Achraf Hakimi a pu profiter du boulevard pour offrir le but de la victoire à son coéquipier Gonçalo Ramos dans les dernières minutes de la partie mercredi. De quoi agacer Thierry Henry sur le plateau de la chaîne CBS Sports. Contrairement à Hansi Flick, le consultant n’a jamais été fan de ce piège du hors-jeu. Le Français ne comprend pas comment l’entraîneur du Barça peut prendre un tel risque dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

« Vous ne pouvez pas jouer en Ligue des Champions avec une ligne aussi haute, a réagi l’ancien attaquant du Barça. Je suis désolé. Lorsque vous jouez contre de bonnes équipes, vous allez être exposés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. A chaque appel réalisé dans le bon timing, ça va au but, à chaque fois. On l'a déjà dit. Ils ne veulent pas changer ça, et je comprends que les entraîneurs puissent parfois être têtus dans leur plan de jeu, mais ça peut coûter cher dans les grands matchs. » Critiqué à de nombreuses reprises, Hansi Flick ne semble pas disposé à faire marche arrière.