Thierry Henry est énervé après Barça-PSG

Liga02 oct. , 22:24
parEric Bethsy
Ancien joueur du FC Barcelone, Thierry Henry n’a pas du tout apprécié la défaite contre le Paris Saint-Germain (1-2) mercredi en Ligue des Champions. Le consultant français juge l’entraîneur blaugrana Hansi Flick responsable de cette contre-performance à cause de son obstination.
Le FC Barcelone pris à son propre piège. Depuis la saison dernière, les hommes d’Hansi Flick évoluent très haut sur le terrain et placent leur ligne défensive près du milieu de terrain. Une manière pour eux de mettre les attaquants adverses en position de hors-jeu. La stratégie s’avère souvent payante, d’où les titres nationaux remportés la saison dernière. Mais certains adversaires aussi compétitifs que le Paris Saint-Germain savent en tirer profit.
Parti à la limite du hors-jeu, Achraf Hakimi a pu profiter du boulevard pour offrir le but de la victoire à son coéquipier Gonçalo Ramos dans les dernières minutes de la partie mercredi. De quoi agacer Thierry Henry sur le plateau de la chaîne CBS Sports. Contrairement à Hansi Flick, le consultant n’a jamais été fan de ce piège du hors-jeu. Le Français ne comprend pas comment l’entraîneur du Barça peut prendre un tel risque dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
« Vous ne pouvez pas jouer en Ligue des Champions avec une ligne aussi haute, a réagi l’ancien attaquant du Barça. Je suis désolé. Lorsque vous jouez contre de bonnes équipes, vous allez être exposés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. A chaque appel réalisé dans le bon timing, ça va au but, à chaque fois. On l'a déjà dit. Ils ne veulent pas changer ça, et je comprends que les entraîneurs puissent parfois être têtus dans leur plan de jeu, mais ça peut coûter cher dans les grands matchs. » Critiqué à de nombreuses reprises, Hansi Flick ne semble pas disposé à faire marche arrière.
Derniers commentaires

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

Regarde mon message + haut mis a jour mon pote Parisien 💪

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

RIRES, on le voit + bas le ( soit disant) Bourgeois sans couille 😘

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

hello Greg ,oui ils ont souffert mais l'important comme dirait l'autre c'est les 3 points!^^Une tres bonne semaine pour le foot francais (a part nice mais bon on a l'habitude ca chiale pour jouer l'europe mais ca chie dessus quand ils y sont ..) notamment aussi en ldc!Notre championnat n'est pas si pourri que le laisse croire ces sales merdes de l'etranger qui traitent notre championnat plus bas que terre mais sont RAVIS de venir se servir chez nous et puiser dans nos jeunes du centre de formation!

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

Salut Doug, Strasbourg, Monaco et surtout Lille ont + souffert Une semaine presque parfaite en Europe NON ? NOTRE 5eme place est importante

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

Le meme message mis a jour Vu que l an prochain on peut perdre notre 5-ème place face a la Belgique Pour le moment La France 51,403 ( somme totale - la 5eme années ) La Belgique 49,55 ( ... ) Maintenant le Portugal et surtout la Hollande seront loin Le Portugal 46,15 ( ... ) Le Pays Bas 43,166 ( ... ) Hormis Nice, comme chaque fois ( je deviens presque mauvais avec eux a présent ), cette semaine est a la mi-temps parfaite Avec la Victoire de l OM contre les Hollandais, les Parisiens contre les Espagnols et le nul magnifique de Monaco contre les Anglais Aujourd'hui Lille a assuré en Italie et Strasbourg puis Lyon maitrise donc que cela continue PARFAIT

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

