Thierry Henry est énervé après Barça-PSG

Regarde mon message + haut mis a jour mon pote Parisien 💪
RIRES, on le voit + bas le ( soit disant) Bourgeois sans couille 😘
hello Greg ,oui ils ont souffert mais l'important comme dirait l'autre c'est les 3 points!^^Une tres bonne semaine pour le foot francais (a part nice mais bon on a l'habitude ca chiale pour jouer l'europe mais ca chie dessus quand ils y sont ..) notamment aussi en ldc!Notre championnat n'est pas si pourri que le laisse croire ces sales merdes de l'etranger qui traitent notre championnat plus bas que terre mais sont RAVIS de venir se servir chez nous et puiser dans nos jeunes du centre de formation!
Salut Doug, Strasbourg, Monaco et surtout Lille ont + souffert Une semaine presque parfaite en Europe NON ? NOTRE 5eme place est importante
Le meme message mis a jour Vu que l an prochain on peut perdre notre 5-ème place face a la Belgique Pour le moment La France 51,403 ( somme totale - la 5eme années ) La Belgique 49,55 ( ... ) Maintenant le Portugal et surtout la Hollande seront loin Le Portugal 46,15 ( ... ) Le Pays Bas 43,166 ( ... ) Hormis Nice, comme chaque fois ( je deviens presque mauvais avec eux a présent ), cette semaine est a la mi-temps parfaite Avec la Victoire de l OM contre les Hollandais, les Parisiens contre les Espagnols et le nul magnifique de Monaco contre les Anglais Aujourd'hui Lille a assuré en Italie et Strasbourg puis Lyon maitrise donc que cela continue PARFAIT
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
GONÇALO RAMOS OFFRE LA VICTOIRE AU PSG DANS LES ARRÊTS DE JEU SUR LA PELOUSE DU BARÇA 😱😱😱 #BARPSG | #UCL