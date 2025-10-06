ICONSPORT_272869_0064
Xabi Alonso

Real : Xabi Alonso dépassé, son vestiaire explose

Liga06 oct.
Battu par l’Atlético de Madrid il y a une semaine, le Real Madrid a réagi samedi en s’imposant 3-1 contre Villarreal. Un succès capital, qui ne suffit pas à calmer la guerre d’égos qui a éclaté dans le vestiaire merengue.
La trêve internationale arrive certainement au meilleur des moments pour le Real Madrid. Giflée par l’Atlético dans le derby il y a une semaine (5-2), l’équipe de Xabi Alonso s’est reprise en venant à bout de Villarreal ce week-end. Mais cette victoire face au sous-marin jaune et la première place récupérée en Liga ne suffisent pas à calmer un vestiaire de plus en plus difficile à gérer pour l’entraîneur espagnol. Le journal Sport rapporte notamment que l’ascension fulgurante de Franco Mastantuono fait des jaloux dans le vestiaire du Real Madrid.
Rodrygo et Brahim Diaz ont notamment fait part de leur mécontentement auprès de leur entraîneur vis-à-vis du temps de jeu jugé trop important de l’espoir argentin de seulement 18 ans. L’ailier brésilien et le milieu offensif marocain jugent que leur faible temps de jeu n’est pas normal au vu de leur expérience et de leur vécu au Real Madrid. Un problème à gérer pour Xabi Alonso, et ce n’est pas le seul. Le média rapporte que le cas Jude Bellingham est également problématique. De retour de blessure après une opération à l’épaule, l'Anglais doit retrouver une place, ce qui ne sera pas simple après les bons débuts de saison de Mastantuono justement mais aussi de Güler. En l’absence de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, l’ailier argentin et le milieu offensif turc ont saisi leur chance.

Un vestiaire prêt à exploser

L’enjeu des prochaines semaines pour Xabi Alonso est de réussir à réintégrer Jude Bellingham sans pour autant déséquilibrer son équipe ni sortir du onze des joueurs qui ont donné satisfaction en ce début de saison. Un vrai casse-tête auquel il faut aussi ajouter le feuilleton Federico Valverde, meilleur en tant que latéral droit qu’au milieu de terrain, mais qui traîne des pieds à l’idée de jouer à ce poste. Comme si cela ne suffisait pas, le quotidien espagnol rapporte que les performances irrégulières de Vinicius ainsi que son tempérament imprévisible déplaisent de plus en plus au staff et aux dirigeants du Real Madrid. C’est donc un vestiaire sous tension et prêt à exploser pour la moindre raison que Xabi Alonso va devoir continuer à dompter dans les prochaines semaines. Une réussite indispensable pour espérer un retour du Real Madrid au top en Liga mais aussi en Ligue des Champions.
0
Loading