Real : Vinicius obsédé, c'est le grand déballage

Liga09 oct. , 16:00
parQuentin Mallet
Après s'être excusé publiquement pour son adultère envers son ex-compagne, l'influenceuse Virgina Fonseca, Vinicius Junior est désormais touché par les critiques d'une mannequin brésilienne qui a déclaré que la star du Real Madrid était un « obsédé sexuel ».
Depuis le début de la saison, Vinicius Junior a très souvent été au coeur des discussions concernant son niveau de jeu. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le Brésilien n'a pas autant de temps de jeu qu'il en avait avec Carlo Ancelotti, le Basque privilégiant un onze titulaire bâti sur le mérite de chacun. Désormais lancé sur la bonne voie (5 buts et 4 passes décisives en 8 matchs), le numéro 7 madrilène a récemment fait parler de lui suite à des excuses publiques publiées sur ses réseaux à l'égard de Virgina Fonseca, la femme qu'il fréquentait et qu'il a trompée.
 « Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai été négligent et que je l'ai laissée tomber. C'est pour cette raison que je tiens à m'excuser publiquement, le cœur ouvert, car je comprends qu'une véritable relation n'existe que lorsqu'il y a du respect, de la confiance et de la transparence », a-t-il affirmé. Mais dans la foulée, la mannequin Anna Silva a fait des révélations assez dingues sur Vinicius Junior et son rapport aux relations avec les femmes.

Vinicius Junior au cœur d'une polémique conjugale

« Vinicius est un obsédé sexuel. Il n’arrêtait pas de m’envoyer des photos de son sexe. Il voulait juste parler de sexe. C’est tout. Je lui ai dit que j'étais sapiosexuelle. J’aime discuter, avoir des sujets de conversation. Je ne veux pas de quelqu’un qui ne parle que de choses sexuelles avec moi. Il ne peut pas tenir une conversation normale, juste du sexe, des discussions sexuelles. Il m’a dit de trouver un autre ami à inviter. J’ai invité une amie, et Vinicius m’a demandé des photos et le profil Instagram de mon amie. Il n’a pas proposé de plan à trois, mais c’est devenu assez clair par la suite. Alors j’ai dit d’accord, j’irai seule... Mais il n’était plus intéressé, car il voulait plus de compagnie. J’ai alors proposé d’inviter un ami, qui est gay. Mais Vinicius n’était pas intéressé », a récemment révélé la mannequin brésilienne à LeoDias TV, elle qui a entretenu une brève relation épistolaire avec Vinicius Junior.
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts5
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Pour le contexte, Anna Silva discutait avec Vinicius Junior avant que le joueur du Real Madrid ne lui demande des vidéos d'elle. Par la suite, le Brésilien l'a carrément invitée à Marbella, en Espagne, dans des conditions inhabituelles. Décidément, les polémiques le suivent à la trace.
0
