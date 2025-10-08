ICONSPORT_271271_0131

Real Madrid : Rodrygo cire le banc et ne pleure pas

Liga08 oct. , 14:30
parNathan Hanini
La situation au Real Madrid n’est pas si simple. La méthode de méritocratie de Xabi Alonso a du mal à faire l’unanimité. Certaines tensions dans le vestiaire sont de plus apparentes selon la presse espagnole. Cependant, un joueur accepte son sort, Rodrygo.
Avec seulement une titularisation lors des huit premières journées de Liga, Rodrygo n’est pas à la fête depuis le début de saison. Avec un temps de jeu réduit (212 minutes toutes compétitions confondues), le Brésilien peine à se montrer. L'ailier de 24 ans aurait pu quitter le club de la capitale espagnole cet été. En contrat jusqu’en 2028, Rodrygo n’a pas manqué de courtisans sur le marché estival. Mais le prix demandé par le Real était trop élevé et le voilà reparti pour une saison supplémentaire. Mais cet exercice 2025/2026 ne part sous les meilleurs auspices. Rodrygo peine à s’imposer dans le système de méritocratie de Xabi Alonso. Le Brésilien accepte son sort.  

Rodrygo veut rester à Madrid

Dans une interview pour le quotidien espagnol AS, Rodrygo s’est exprimé sur son temps de jeu sur ce début de saison. Le Brésilien explique qu’il respecte les décisions de son entraîneur. « Être sur le banc cette saison ? Il faut respecter les décisions du coach. Si je suis titulaire, je jouerai à 100 %, et si je suis sur le banc, c'est pareil. Si je joue 20 minutes, je dois en profiter au maximum. J'essaie de savourer chaque minute passée pour ce club, » explique-t-il. Par la suite, l’international brésilien a confirmé qu’il veut rester du côté de la capitale espagnole. Les offres ont existé cet été, mais il veut s’imposer à Madrid. « Bien sûr, il y a toujours des offres. Mais j’ai toujours été clair : je veux continuer à réussir ici, » détaille-t-il. La semaine passée, le journal l’Equipe a dévoilé que les tensions au sein du vestiaire madrilène existent bel et bien. Mais ces dernières ne semblent pas entacher l’enthousiasme et l’envie de Rodrygo. 
R. Silva de Goes

R. Silva de Goes

BrazilBrésil Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Loading