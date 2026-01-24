ICONSPORT_283262_0008

Esp : Le Real gagne à Villarreal grâce à Mbappé

Liga24 janv. , 23:02
parCorentin Facy
0
21e journée de Liga
Estadio de la Ceramica
Villarreal - Real Madrid : 0-2
Buts : Mbappé (47e et 92e sp)

La Liga

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
FC Barcelona
49201613542232
2
Real Madrid
48201532431726
3
Atlético Madrid
41201253351718
4
Villarreal
41191324371918
5
Espanyol
3421104725250
Tout afficher
0
Derniers commentaires

Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant

Justement, ferme ta gueule. Le gamin ici c'est toi. Je peux te dire que si mon fils était au débile que toi, il se mangerait des tartes dans la gueule à longueur de journée petit bâtard... Et je te parle comme bon me semble, tu vas faire quoi ? Me bloquer 😱🖕🖕 Sur ce, va te faire foutre, à chaque commentaire débile que tu postera, je serais là pour te dire de fermer ton claque merde, mange pavé qué tu es...

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Quand aubam le monstre est revenu et que gouiri c'est blessé à l épaule on a tous cru que c'était fini pour lui , il a réussi a revenir par la confiance de zerbi, chaque entraîneur est différent

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

A Marseille aussi y a beaucoup de concurrence, il a réussi a trouver ca place, c'est juste que Lyon a pas su comment utiliser, chaque entraîneur est différent

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Toi quand tu regardes un match, tu regardes que deux joueurs. Étend ta vision et tu verras pourquoi le but est accordé.

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Tellement HJ qu'il n'est pas HJ. A un moment, met le conditionnel, n'affirme pas comme si c'était une évidence. Après, il ne faut pas s'étonner de passer pour une truffe.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

