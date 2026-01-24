Esp : Le Real gagne à Villarreal grâce à Mbappé

Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant

Justement, ferme ta gueule. Le gamin ici c'est toi. Je peux te dire que si mon fils était au débile que toi, il se mangerait des tartes dans la gueule à longueur de journée petit bâtard... Et je te parle comme bon me semble, tu vas faire quoi ? Me bloquer 😱🖕🖕 Sur ce, va te faire foutre, à chaque commentaire débile que tu postera, je serais là pour te dire de fermer ton claque merde, mange pavé qué tu es...