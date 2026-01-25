ICONSPORT_282732_0016

TV : M6 ruiné par la coupe du monde 2026 ?

Mondial 202625 janv. , 11:40
parMehdi Lunay
0
Contrairement aux éditions précédentes, il faudra regarder M6 et non TF1 pour suivre la prochaine coupe du monde. L'ancienne « petite chaîne qui monte » a investi beaucoup d'argent pour obtenir les droits TV. Sans doute trop.
Grégoire Margotton sera au chômage technique cet été. Le célèbre commentateur de TF1, qui avait notamment immortalisé le but de Benjamin Pavard contre l'Argentine en 2018, n'aura pas l'occasion d'accompagner les Bleus au prochain Mondial. TF1 s'est fait chiper les droits de la compétition par M6. La sixième chaine bénéficiera des 54 meilleures affiches sur 104 matchs totaux, les autres rencontres devant aller chez un diffuseur payant en principe. Un beau coup marketing mais une opération financière discutable.

Des pertes évaluées à 50 millions d'euros

Le Parisien indique que cet achat aurait coûté jusqu'à 130 millions d'euros à M6. C'est presque deux fois plus que TF1 en 2022. La facture est salée et presque impossible à rentabiliser. Le quotidien francilien rappelle que pour le Mondial qatari, les recettes publicitaires n'atteignaient même pas la somme payée par M6 cette année. La compétition avait pourtant lieu en décembre, à des horaires plus acceptables et la France avait atteint la finale. Ici, les matchs auront parfois lieu en pleine nuit ou tard le soir. Les Bleus doivent notamment jouer une rencontre de poule à 23h.
Ils risquent d'y laisser leur chemise
- Un concurrent de M6 
La direction de M6 est consciente de ses futures difficultés pour récupérer sa mise. En coulisses, elle tente de revendre une dizaine d'affiches à une autre chaîne gratuite comme TF1. Mais, « son tour des chaînes est sans succès » selon une source citée par Le Parisien. Le prix des pages de publicité sera primordial. M6 peut compter sur le fait que la FIFA ait imposé des pauses fraîcheur pendant les deux mi-temps des matchs pour y glisser des annonces.
Mais, peu de chances que cela suffise à équilibrer les comptes. La banque d'investissement américaine JP Morgan avouait que M6 avait « surpayé » les droits du Mondial. Un concurrent de la chaîne cité par Le Parisien était encore plus pessimiste. « Ils risquent d’y laisser leur chemise », lâchait-il tout en prédisant une perte sèche de 50 millions d'euros. La menace d'un possible boycott du public français en réponse à la politique de Donald Trump pourrait encore aggraver la situation de la chaîne.
0
Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

