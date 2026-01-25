ICONSPORT_283220_0047
Lucas Da Cunha

L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie

OM25 janv. , 11:00
parMehdi Lunay
0
Côme continue d'impressionner en Serie A avec un large succès 6-0 enregistré samedi contre le Torino. Le Français Lucas Da Cunha a particulièrement brillé au cours de cette rencontre. De quoi pousser l'OM à tenter son transfert coûte que coûte ?
La lutte pour l'Europe est très serrée en Italie cette saison. Cette bataille implique des habitués Inter, Naples et Juventus notamment mais aussi Côme. Le club dirigé par Cesc Fabregas épate semaine après semaine. Samedi, les Lombards n'ont fait qu'une bouchée du Torino 6-0. Presque tous les principaux talents du club se sont distingués dont Lucas Da Cunha. Le milieu français a converti un penalty et a offert une passe décisive sur l'ouverture du score de Douvikas. Une prestation sûrement suivie de près à Marseille.

L'OM a eu le nez fin pour Da Cunha

En effet, l'OM a déjà contacté Côme pour obtenir le transfert du milieu offensif natif de Roanne (Loire). Les dirigeants phocéens ont reçu une fin de non-recevoir de la part de leurs homologues italiens. Lucas Da Cunha est un élément essentiel du dispositif de Cesc Fabregas. Une influence largement visible contre le Torino. Le franco-portugais a touché 80 ballons et a réussi 88% de ses passes comme le fait remarquer le compte X FootZone. Ce dernier juge que Marseille doit persévérer dans le dossier Da Cunha.
Néanmoins, les Olympiens vont devoir être très généreux sur le plan financier. Malgré une première offre ferme au montant inconnu, ils se sont vus refouler par Côme. Coté à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt, Da Cunha coûtera plus de 20 millions d'euros. Le pari est tentant si l'OM arrive à récupérer des fonds dans les prochains jours. Un départ de Darryl Bakola pourrait aider. Au vu du flair des recruteurs marseillais cet hiver, en témoignent les débuts prometteurs d'Ethan Nwaneri, le jeu en vaut la chandelle.
L. Da Cunha

L. Da Cunha

FranceFrance Âge 24 Milieu

Serie A

2025/2026
Matchs20
Buts2
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279667_0245
OL

OL : Fonseca le met au placard, il inscrit un doublé

ICONSPORT_282991_0455
OM

Liverpool : Arne Slot viré, l'OM est concerné

ICONSPORT_268236_0030
Monaco

Monaco : Enfin un soutien pour Pocognoli, et c'est une star

ICONSPORT_170947_0571
ASSE

Changement d'entraineur en vue, l'ASSE drague un ancien du PSG

Fil Info

25 janv. , 15:30
OL : Fonseca le met au placard, il inscrit un doublé
25 janv. , 15:00
Liverpool : Arne Slot viré, l'OM est concerné
25 janv. , 14:40
Monaco : Enfin un soutien pour Pocognoli, et c'est une star
25 janv. , 14:20
Changement d'entraineur en vue, l'ASSE drague un ancien du PSG
25 janv. , 14:03
Nantes - Nice : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
25 janv. , 13:58
Accord total pour Dro Fernandez au PSG
25 janv. , 13:40
Trop généreux, l’OL lâche encore 150.000 euros
25 janv. , 13:20
Le PSG ne fait plus peur, le Paris FC se voit champion
25 janv. , 13:00
OL : Orel Mangala, son départ demandé en urgence

Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading