L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie

Côme continue d'impressionner en Serie A avec un large succès 6-0 enregistré samedi contre le Torino. Le Français Lucas Da Cunha a particulièrement brillé au cours de cette rencontre. De quoi pousser l'OM à tenter son transfert coûte que coûte ?

La lutte pour l'Europe est très serrée en Italie cette saison. Cette bataille implique des habitués Inter, Naples et Juventus notamment mais aussi Côme. Le club dirigé par Cesc Fabregas épate semaine après semaine. Samedi, les Lombards n'ont fait qu'une bouchée du Torino 6-0. Presque tous les principaux talents du club se sont distingués dont Lucas Da Cunha. Le milieu français a converti un penalty et a offert une passe décisive sur l'ouverture du score de Douvikas. Une prestation sûrement suivie de près à Marseille.

L'OM a eu le nez fin pour Da Cunha

FootZone. Ce dernier juge que Marseille doit persévérer dans le dossier Da Cunha. En effet, l' OM a déjà contacté Côme pour obtenir le transfert du milieu offensif natif de Roanne (Loire). Les dirigeants phocéens ont reçu une fin de non-recevoir de la part de leurs homologues italiens. Lucas Da Cunha est un élément essentiel du dispositif de Cesc Fabregas. Une influence largement visible contre le Torino. Le franco-portugais a touché 80 ballons et a réussi 88% de ses passes comme le fait remarquer le compte X. Ce dernier juge que Marseille doit persévérer dans le dossier Da Cunha.

Néanmoins, les Olympiens vont devoir être très généreux sur le plan financier. Malgré une première offre ferme au montant inconnu, ils se sont vus refouler par Côme. Coté à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt, Da Cunha coûtera plus de 20 millions d'euros. Le pari est tentant si l'OM arrive à récupérer des fonds dans les prochains jours. Un départ de Darryl Bakola pourrait aider. Au vu du flair des recruteurs marseillais cet hiver, en témoignent les débuts prometteurs d'Ethan Nwaneri , le jeu en vaut la chandelle.