Real Madrid : Ferland Mendy risque 5 mois d'absence

OM : Furieux, McCourt vire huit joueurs

Il faut virer, il faut virer c’est tout ce qu’on entend !!! Resumons la saison, il ont ete viré Rabiot et Rowe, en début de saison, puis au mercato Viaz, Barkola Maupay Abdallah..... puis finalement on a viré De Zerby, Longoria Benatia, ou presque..... pour finir.par ne plus avoir de direction, plus de coach à la hauteur, c’est vrai que demander le départ de De Zerbi pour avoir Beye ce fut un grand moment de génie, Je félicite grandement les associations de supporters toujours prêts à mettre la pression pour demander la démission ou le départ des uns et des autres et pour quel résultat ??.?? Une equipe si on.peut appeler ça encore une equipe disons plutôt 22 joueurs en errance totale, qui n’ont d’autre ambition que de quitter l’OM, un coach qui a lui même été viré de Rennes et plus de direction !!!! La situation de l’OM est en partie dû aux groupes de supporters dont j’entends qu’ils vont vouloir mettre le feu au stade le dernier jour !!!! Rester chez vous vous, avez assez detruit le club ne détruisez pas le stade.