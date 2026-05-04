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Real Madrid : Ferland Mendy risque 5 mois d'absence

Liga04 mai , 16:03
parClaude Dautel
0
Coup dur pour le défenseur français du Real Madrid qui devrait manquer les cinq prochains mois de compétition, suite à une lésion du tendon du droit fémoral de la jambe droite.
« Suite aux examens effectués aujourd'hui par Ferland Mendy par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du tendon du droit fémoral de jambe droite. Son rétablissement sera suivi de près », indique le Real Madrid. Selon AS, le défenseur français risque de devoir se faire opérer, ce qui l'éloignera des terrains pendant cinq mois.
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Il peut dire ce qu’il veut, ça n’est pas lui malheureusement qui décidera au final. Si Lyon n’a que 1 % de chances de le prolonger soyons sûrs que le staff itravaille dessus. Mais vu ses perf on peut facilement se dire que de gros clubs seront prêts à payer une indemnité conséquente pour le recruter. Voir si Madrid continue de croire en lui pour l’avenir, afin de n’envisager qu’un prêt.

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Il faut virer, il faut virer c’est tout ce qu’on entend !!! Resumons la saison, il ont ete viré Rabiot et Rowe, en début de saison, puis au mercato Viaz, Barkola Maupay Abdallah..... puis finalement on a viré De Zerby, Longoria Benatia, ou presque..... pour finir.par ne plus avoir de direction, plus de coach à la hauteur, c’est vrai que demander le départ de De Zerbi pour avoir Beye ce fut un grand moment de génie, Je félicite grandement les associations de supporters toujours prêts à mettre la pression pour demander la démission ou le départ des uns et des autres et pour quel résultat ??.?? Une equipe si on.peut appeler ça encore une equipe disons plutôt 22 joueurs en errance totale, qui n’ont d’autre ambition que de quitter l’OM, un coach qui a lui même été viré de Rennes et plus de direction !!!! La situation de l’OM est en partie dû aux groupes de supporters dont j’entends qu’ils vont vouloir mettre le feu au stade le dernier jour !!!! Rester chez vous vous, avez assez detruit le club ne détruisez pas le stade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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