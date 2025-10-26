Real Madrid - FC Barcelone : les compos (16h15 sur BeIN 1)

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Quand tu vois le prix de l'effectif lyonnais et celui de l'effectif de strasbourg .. c'est juste un valeurde 100M de plus .. Quand tu vois les transferts sachant qu'en plus tu as des prets interne avec chelsea .. normal que strabourg soit superieur a lyon qui a perdu cherki lacazette mikau almada en joueur important et aucun n'a été remplacé qualitativement .. 30M de transfert combien chez blueco?110M 6 joueurs venant de chelsea dont 4 prets (valeur joueur de 40M environ)