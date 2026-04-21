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Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid - Alaves : les compos (21h30 sur beIN Sports 2)

Liga21 avr. , 20:33
parMehdi Lunay
0
Compo du Real Madrid : Lunin - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Bellingham, Tchouaméni - Güler, Mbappé, Vinicius
Compo du Deportivo Alaves : Sivera - A.Perez, Jonny, Tenaglia, Parada - Youssef, Blanco, Guridi, D.Suarez - Martinez, Boyé
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9 sur 12 et ça devrait passer.

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Pourvu qu’il ne (rerere)rechute pas 🙏🏻

Hakimi corrige Endrick, il a dû hausser le ton

Ca fait 30 ans que je regarde le foot... 30 ans que les joueurs célèbrent leurs buts... Et à l'époque, yavait pas Tik tok, Insta, Face.... Et cela existera tjrs...

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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