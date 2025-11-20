Real : Le clan Zidane donne une leçon à Xabi Alonso

Pour sa première saison au Real Madrid, Xabi Alonso connaît quelques difficultés, notamment dans ses relations avec certains joueurs frustrés. Pour y remédier, le coach madrilène pourra s’appuyer sur la méthode Zinédine Zidane.

Que Xabi Alonso se rassure, Zinédine Zidane n’est pas là à guetter sa chute. Le Français attend patiemment que Didier Deschamps libère le poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2026. L’entraîneur du Real Madrid peut donc sereinement apprivoiser son vestiaire où certains mécontents comme Rodrygo et Vinicius Junior lui posent problème. La solution viendra peut-être de la méthode Zinédine Zidane, l’ancien coach merengue dont l’adjoint David Bettoni a donné quelques clés.

« Zinédine comprenait très bien les joueurs, a expliqué le fidèle assistant à l’émission El Chiringuito. J'avais l'impression qu'il était l'un d'entre eux. Il aimait faire des murs et des tirs avec les joueurs. Il en avait besoin et ça plaisait aux joueurs. Quand nous avons pris les commandes, Zizou avait vu que l'équipe n'était pas au niveau physiquement et on a commencé à faire des tours de terrain en continu. 15, 30, 45 minutes avec Cristiano (Ronaldo), Marcelo… Et ils le faisaient. Mais si tu le fais tous les trois mois, tu le perds. Mais il y a une manière d'inciter le joueur à travailler, à tirer le maximum sans lui mettre trop de pression. Si un entraîneur est très nerveux, il met beaucoup de pression et le joueur le ressent. »

« Il n'est pas nécessaire d'avoir le fouet pour que le joueur fasse ce que tu lui demandes. Si tu es avec le fouet tous les jours, le joueur va manquer de fraîcheur mental. (…) Zidane me demandait une chose, c'est que le joueur revienne à l'entraînement le lendemain avec le sourire et l'envie. Il parlait beaucoup de sourire, de plaisir, de profiter. Vinicius Junior ? C'est une chose que l'entraîneur et le joueur doivent régler. A partir de là, une relation va se créer. (…) On voit beaucoup maintenant que l'entraîneur qui ne sait pas gérer un vestiaire ne peut plus gagner », a prévenu David Bettoni.