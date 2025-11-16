Zidane de retour au Real Madrid, c'est non

Successeur annoncé de Didier Deschamps en Equipe de France, Zinédine Zidane revient dans l'actualité au Real Madrid. Certaines rumeurs annoncent qu'il pourrait remplacer Xabi Alonso. Heureusement pour le Basque, cette menace a été vite éliminée.

Après cinq ans d'attente, Zinédine Zidane va prochainement retrouver un banc et pas n'importe lequel. Selon toute vraisemblance, le mythique numéro 10 français va s'asseoir sur celui de l' Equipe de France . Il doit succéder à Didier Deschamps après le Mondial 2026. Zidane et les Bleus, une association qui fait saliver le grand public. Sur le papier, rien ne doit empêcher ce futur mariage. « Zizou » n'a aucun concurrent dangereux pour le poste. Seul un autre projet peut tout bouleverser dans son esprit. Pourquoi pas avec le club de cœur de Zidane, à savoir le Real Madrid ?

L'option Zidane déjà gommée au Real

Leader de Liga, la Maison Blanche n'est pourtant pas au top de sa forme. Elle inquiète dans le jeu avec quelques faux pas gênants. Accroché par le Rayo Vallecano avant la trêve, le Real a été logiquement battu par Liverpool en Ligue des champions. Un mois avant, l'Atlético lui avait même donné une leçon 5-2. Nommé entraîneur cet été, Xabi Alonso n'a pas encore trouvé les solutions pour faire briller toutes les stars madrilènes et mieux maîtriser les rencontres.

Dans ce contexte, le nom de Zinédine Zidane revient déjà en Espagne pour remplacer l'ancien technicien du Bayer Leverkusen. Passé déjà deux fois sur le banc du Real (2016-2018, 2019-2021), Zidane peut-il s'offrir un troisième mandat à Madrid ? Non, répond fermement le quotidien AS. « Rien de tout cela n'est vrai. Ni au printemps dernier, ni aujourd'hui. La relation entre Zidane et le Real Madrid est bonne, mais il y a un monde entre cela et l'idée d'une nouvelle collaboration professionnelle », écrit le journal madrilène. Un simple coup de pression pour rappeler à Xabi Alonso qu'au Real Madrid la patience n'est pas aussi importante qu'ailleurs.