ICONSPORT_273543_0013

Zidane de retour au Real Madrid, c'est non

Liga16 nov. , 15:30
parMehdi Lunay
0
Successeur annoncé de Didier Deschamps en Equipe de France, Zinédine Zidane revient dans l'actualité au Real Madrid. Certaines rumeurs annoncent qu'il pourrait remplacer Xabi Alonso. Heureusement pour le Basque, cette menace a été vite éliminée.
Après cinq ans d'attente, Zinédine Zidane va prochainement retrouver un banc et pas n'importe lequel. Selon toute vraisemblance, le mythique numéro 10 français va s'asseoir sur celui de l'Equipe de France. Il doit succéder à Didier Deschamps après le Mondial 2026. Zidane et les Bleus, une association qui fait saliver le grand public. Sur le papier, rien ne doit empêcher ce futur mariage. « Zizou » n'a aucun concurrent dangereux pour le poste. Seul un autre projet peut tout bouleverser dans son esprit. Pourquoi pas avec le club de cœur de Zidane, à savoir le Real Madrid ?

L'option Zidane déjà gommée au Real

Leader de Liga, la Maison Blanche n'est pourtant pas au top de sa forme. Elle inquiète dans le jeu avec quelques faux pas gênants. Accroché par le Rayo Vallecano avant la trêve, le Real a été logiquement battu par Liverpool en Ligue des champions. Un mois avant, l'Atlético lui avait même donné une leçon 5-2. Nommé entraîneur cet été, Xabi Alonso n'a pas encore trouvé les solutions pour faire briller toutes les stars madrilènes et mieux maîtriser les rencontres.
Dans ce contexte, le nom de Zinédine Zidane revient déjà en Espagne pour remplacer l'ancien technicien du Bayer Leverkusen. Passé déjà deux fois sur le banc du Real (2016-2018, 2019-2021), Zidane peut-il s'offrir un troisième mandat à Madrid ? Non, répond fermement le quotidien AS. « Rien de tout cela n'est vrai. Ni au printemps dernier, ni aujourd'hui. La relation entre Zidane et le Real Madrid est bonne, mais il y a un monde entre cela et l'idée d'une nouvelle collaboration professionnelle », écrit le journal madrilène. Un simple coup de pression pour rappeler à Xabi Alonso qu'au Real Madrid la patience n'est pas aussi importante qu'ailleurs.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277063_0990
Equipe de France

EdF : « Un joueur porte-bonheur », la France a besoin de lui au Mondial

ICONSPORT_274051_0196
OM

L'OM champion d'Europe, il fait un énorme rêve

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche

ICONSPORT_277137_0018
OL

OL : Lyon déjà hors jeu pour Sebastian Szymanski

Fil Info

18:00
EdF : « Un joueur porte-bonheur », la France a besoin de lui au Mondial
17:30
L'OM champion d'Europe, il fait un énorme rêve
17:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche
17:00
OL : Lyon déjà hors jeu pour Sebastian Szymanski
16:58
Azerbaïdjan - France : Les compositions (18h sur TF1)
16:55
CdM 2026 : Le Portugal valide son ticket, Joao Neves voit triple
16:30
Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM
16:00
Le Portugal contacte la FIFA pour sauver Cristiano Ronaldo

Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Contre argument pertinent : Penalty pour Lyon ! ;-))))

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Le peu de vocabulaire qu'ils ont. C'est toi qui dis ça 😂 Arrête un peu avec ta psychologie de comptoir. Tu n'es pas au pmu de ta banlieue miteuse. Et tu n'as pas le niveau pour t'aventurer sur ce terrain là. Le canard du coin 😂 Cette image tout pourrie 😂

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Lyon avait le 1er budget en 2000, Marseille était le 2eme budget d'Europe en 1993... Donc aucune gloire.... C'est ça ?

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Ce commentaire de teubé... Comparer c'est bien mais comparer une saison avec deux compétions avec une autre avec trois, c'est débile. Parler d'exil pour un ritiro, faut vraiment pas connaitre le foot. Explique donc en quoi le recrutement est à l'emporte pièce le génie de la porte de la chapelle. Un jugement de valeur sans argumentaire ne vaut rien... Tu ne le sais pas celui qui parle de philosophie? Et le pompon, Pavard. Toi toujours pas comprendre ce qu'est un regard critique lucide. Toi toujours pas comprendre que personne n'a demandé à Pavard de s'excuser. Bref il n'y a rien qui va dans ton comm. Comme d'hab. Mais je note la tentative pour essayer de jouer l'intellectuel. Tu n'es visiblement pas équipé, mais c'est bien d'essayer.

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Quel titre ! Merci Hadrien, c'est presque du niveau d'Eric Betshy, le GOAT de Foot01

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading