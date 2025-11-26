Real : Kylian Mbappé s'oppose au limogeage de Xabi Alonso

En pleine tourmente ces derniers jours après le match nul à Elche (2-2), Xabi Alonso s'est mis à dos une partie des plus grosses stars du vestiaire. Heureusement pour lui, Kylian Mbappé est toujours derrière lui.

L'influence de Kylian Mbappé sur le football mondial, et indirectement sur le vestiaire du Real Madrid, suffira-t-elle pour permettre à Xabi Alonso de conserver son poste sur le banc ? Arrivé l'été dernier en lieu et place d'un Carlo Ancelotti à court d'idées, le Basque devait lancer un nouveau cycle, insuffler un vent nouveau sur l'effectif et véhiculer un message tactique innovant. Dès les premières minutes de jeu sous la houlette de leur nouvel entraineur, les joueurs madrilènes ont montré qu'ils acceptaient ces changements et se sont mis à courir de manière de plus en plus ordonnée en se montrant agressif au pressing. Désireux d'instaurer un jeu de position basé sur une récupération rapide du ballon à l'adversaire, Xabi Alonso a fini par se heurter à l'égo surdimensionné de certains joueurs , visiblement déçus de ne pas jouer dans les conditions qu'ils voudraient.

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 4 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 13 Buts 13 Passes décisives 3 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Tout a commencé avec les tensions émergentes avec Vinicius Junior, d'abord touché par un temps de jeu écorné puis par son remplacement en plein Clasico. En parallèle, d'autres joueurs ont eux commencé à avoir des ressentiments envers leur entraîneur, comme Federico Valverde, déçu de ne pas jouer plus souvent au milieu de terrain, ou Rodrygo et Brahim Diaz, qui ne comprennent pas pourquoi Franco Mastantuono a eu autant de crédit dès son arrivée. Mais devant ce florilège de stars qui veulent la tête de Xabi Alonso, Kylian Mbappé préfère garder de la hauteur sur le reste du groupe.

Kylian Mbappé, le sauveur de Xabi Alonso ?

Aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé ne fait pas partie des joueurs qui n'en peuvent plus de leur entraineur. Au contraire, ce dernier le soutient pleinement. Et on peut le comprendre : il est le seul qui est passé au-dessus de la fameuse méritocratie instaurée par Xabi Alonso. Auteur de 18 buts en 17 matchs, il est surtout indispensable à la formation madrilène et voit pour l'instant d'un bon œil l'évolution tactique du collectif, lequel lui permet d'être mis en évidence. Toutefois, comme le rappelle La Galerna, Kylian Mbappé seul ne doit pas être l'unique arme de l'entraineur basque.

« Au Real Madrid, l’entraîneur doit avoir les compétences sociales et la capacité à exercer une influence sur les meilleurs joueurs du monde pour les convaincre et leur faire appliquer sa vision du jeu sur le terrain. Il ne s’agit pas de savoir si Mbappé peut ou non sauver Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. (...) Aucun joueur n’est en mesure de remporter des victoires collectives à lui seul. La continuité de Xabi dépend des performances de l’équipe, et pour que celle-ci fonctionne, tous les joueurs doivent être impliqués, engagés et prêts à travailler », rappelle Francisco Javier Sanchez Palomares au média espagnol. Alors Kylian Mbappé suffira-t-il à faire éviter le limogeage de Xabi Alonso ? Premiers éléments de réponse ce mercredi avec le déplacement à l'Olympiakos.