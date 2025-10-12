Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

Dans l’ombre du Français Kylian Mbappé cette saison, Vinicius Junior et Rodrygo ont plus de mal à s’exprimer au Real Madrid. Les deux Brésiliens brillent davantage en sélection grâce à Carlo Ancelotti, leur ancien entraîneur dans la capitale espagnole.

Pour certains joueurs, la trêve internationale représente une véritable bouffée d’oxygène. Prenons l’exemple de Vinicius Junior, bien content de s’aérer loin du Real Madrid pendant près de deux semaines. L’ailier madrilène, en grande difficulté en début de saison, a brillé avec la Seleção vendredi. Le Merengue a contribué à la démonstration du Brésil en amical face à la Corée du Sud (5-0) avec un but et une passe décisive.

Forcément satisfait, Vinicius Junior n’est pas vraiment surpris par sa performance. Le plan de jeu et le management du sélectionneur Carlo Ancelotti lui correspondent davantage. « Il a toujours été le meilleur entraîneur que j’ai eu, celui qui m’a donné le plus de confiance, avec qui j’ai le mieux joué, a souligné l’ailier gauche après la rencontre. Ici avec la sélection, j’ai déjà marqué deux buts et fait une passe décisive en trois matchs. Les progrès que j’ai réalisés avec lui sont évidents, et j’espère continuer ainsi pour réussir une excellente Coupe du monde. »

Difficile de ne pas y voir un message adressé à Xabi Alonso. D’ailleurs, le coach qui a succédé à Carlo Ancelotti au Real Madrid peut aussi se sentir visé par la réaction de Rodrygo, double buteur contre les Sud-Coréens. « J'ai fait un super match. Les buts ont été la cerise sur le gâteau. Carlo Ancelotti m'a placé dans une position (derrière l’attaquant, ndlr) où j'ai beaucoup joué au Real Madrid avec Vinicius Junior, et ça fonctionne très bien. On se sent toujours bien ensemble. Carlo Ancelotti le sait mieux que quiconque », s’est réjoui l’attaquant polyvalent, qui lutte aussi pour s’imposer dans le onze madrilène cette saison.