Xabi Alonso

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

Liga12 oct.
parEric Bethsy
Dans l’ombre du Français Kylian Mbappé cette saison, Vinicius Junior et Rodrygo ont plus de mal à s’exprimer au Real Madrid. Les deux Brésiliens brillent davantage en sélection grâce à Carlo Ancelotti, leur ancien entraîneur dans la capitale espagnole.
Pour certains joueurs, la trêve internationale représente une véritable bouffée d’oxygène. Prenons l’exemple de Vinicius Junior, bien content de s’aérer loin du Real Madrid pendant près de deux semaines. L’ailier madrilène, en grande difficulté en début de saison, a brillé avec la Seleção vendredi. Le Merengue a contribué à la démonstration du Brésil en amical face à la Corée du Sud (5-0) avec un but et une passe décisive.

Forcément satisfait, Vinicius Junior n’est pas vraiment surpris par sa performance. Le plan de jeu et le management du sélectionneur Carlo Ancelotti lui correspondent davantage. « Il a toujours été le meilleur entraîneur que j’ai eu, celui qui m’a donné le plus de confiance, avec qui j’ai le mieux joué, a souligné l’ailier gauche après la rencontre. Ici avec la sélection, j’ai déjà marqué deux buts et fait une passe décisive en trois matchs. Les progrès que j’ai réalisés avec lui sont évidents, et j’espère continuer ainsi pour réussir une excellente Coupe du monde. »
Difficile de ne pas y voir un message adressé à Xabi Alonso. D’ailleurs, le coach qui a succédé à Carlo Ancelotti au Real Madrid peut aussi se sentir visé par la réaction de Rodrygo, double buteur contre les Sud-Coréens. « J'ai fait un super match. Les buts ont été la cerise sur le gâteau. Carlo Ancelotti m'a placé dans une position (derrière l’attaquant, ndlr) où j'ai beaucoup joué au Real Madrid avec Vinicius Junior, et ça fonctionne très bien. On se sent toujours bien ensemble. Carlo Ancelotti le sait mieux que quiconque », s’est réjoui l’attaquant polyvalent, qui lutte aussi pour s’imposer dans le onze madrilène cette saison.
Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

l psg1970 détiens tous les record de la L1 tremble paixo !! mdr

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

14 ans san svictoire contre le psg !! record que l om fera jamais , on vous a botté les fesse 14 ans au velodrome ahahahhha la honte !!! LDC2025 , coupe des coupe 1996 !! 2 fois plus de coupe d europe que lom ahahahh

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

mo

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

il est peut être temps pour le real de vendre Vinicius en AS et renouveler son équipe en trouvant les nouveaux kroos et modric

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

vu comment il est discret depuis un long moment, ça n'etonnera personne qu'il s'en aille en italie

