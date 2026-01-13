Real : Benzema lui donne un conseil, Pérez fait le contraire

Le Real Madrid a décidé de se séparer de Xabi Alonso ce lundi. Álvaro Arbeloa a pris sa succession, même si Karim Benzema aurait souhaité voir l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen poursuivre l’aventure.

Le Real Madrid a une nouvelle fois changé d’entraîneur. La direction madrilène n’a pas digéré la récente défaite en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Xabi Alonso a donc été remercié et Álvaro Arbeloa a été nommé pour lui succéder. Les prochaines semaines s’annoncent délicates dans la capitale espagnole au regard des résultats récents et du contexte sportif tendu.

S’il y a bien un ancien du club merengue qui aurait aimé voir Xabi Alonso continuer son travail, c’est Karim Benzema.

Benzema n'a rien pu faire

Marca, le Ballon d’Or 2022 a en effet profité d’un échange avec Florentino Pérez avant la rencontre face au Barça ce dimanche pour lui recommander de conserver l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen coûte que coûte. L’idée était plutôt de donner à Xabi Alonso des joueurs capables de comprendre le jeu et les exigences du Selon les informations de, le Ballon d’Or 2022 a en effet profité d’un échange avec Florentino Pérez avant la rencontre face au Barça ce dimanche pour lui recommander de conserver l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen coûte que coûte. L’idée était plutôt de donner à Xabi Alonso des joueurs capables de comprendre le jeu et les exigences du Real Madrid , notamment au milieu de terrain.

Depuis les récents départs de Toni Kroos et Luka Modrić, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu peinent à faire la différence dans l’entrejeu et à se montrer réellement créatifs.

Karim Benzema n’a donc pas du tout été écouté et Florentino Pérez a décidé de frapper fort. Alvaro Arbeloa devra désormais reprendre en main un vestiaire rempli d’ego, qui n’est pas toujours à la hauteur sur le terrain. Une nouvelle saison sans titre majeur ferait très mal à un Real Madrid en difficulté sur le plan collectif.