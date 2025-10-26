ICONSPORT_275056_0019

Real-Barça : Le coup de sang de Vinicius

Liga26 oct. , 18:00
parGuillaume Conte
1

Très en vue lors de ce Clasico face au FC Barcelone, Vinicius ne voulait pas sortir du terrain dans un match aussi chaud. Pourtant, quand Rodrygo est entré à 20 minutes de la fin, c’est bien son compatriote brésilien qui a été appelé pour sortir. Fou de rage, l’ancien de Flamengo a montré sa colère et a snobé le banc du Real Madrid pour foncer dans le tunnel pour rejoindre le vestiaire, sans même daigner voir la fin du match. Une attitude qui va faire parler au Real, où Vinicius Junior retrouve un semblant de forme mais peine toujours autant à faire l’unanimité. 
1
Loading