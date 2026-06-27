Privé d’Olise, le Real va faire un caprice au mercato

Déterminé à recruter Michael Olise, Florentino Pérez veut surtout s’offrir une star cet été. Même en cas d’échec pour le Français, le président du Real Madrid veut impressionner la planète football.

Vexé par sa deuxième saison consécutive sans trophée majeur, le Real Madrid ne reste pas les bras croisés. Après le retour de José Mourinho sur le banc, la Maison Blanche a obtenu les signatures de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, en attendant la tête d’affiche de son recrutement. Florentino Pérez a en effet prévu un gros coup, prévient le journaliste Ramón Álvarez de Mon, persuadé qu’un échec pour l’ailier du Bayern Munich Michael Olise ne freinerait pas le président madrilène.

« Si Olise ne peut pas venir au Real Madrid, Florentino veut recruter le joueur qui sera la star du Mondial, a annoncé notre confrère sur sa chaîne YouTube. Le Real va frapper un grand coup s'il ne parvient pas à attirer Olise. Ou du moins, ce sera une opération avec autant d'impact que le Français. Il y a des joueurs sur la short-list comme Bouaddi ou Diomandé, qui sont suivis pendant le Mondial. Est-ce que ces joueurs correspondent au terme "Galactiques" ? Pour le moment, non, mais si Diomandé arrive jusqu'en demi-finales et qu'il met cinq ou six buts, peut-être qu'il sera considéré comme tel. »

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« Le Mondial est important pour recruter. Le Real travaille discrètement et observe, a certifié le journaliste. Même s'il n'y a pas de négociations, au club ils connaissent l'attirance de chaque joueur. Je ne dis pas qu'un "Galactique" va venir, je ne peux même pas garantir qu'il y aura un transfert à plus de 100 millions d'euros. Mais le Real veut frapper fort. Le club veut à nouveau susciter de l'admiration dans le monde du football, c'est ce que recherche Florentino. » Il faut donc s'attendre à un gros feuilleton après la fin de la Coupe du monde.