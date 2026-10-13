Officiel : Dani Carvajal signe à Getafe

Officiel : Dani Carvajal signe à Getafe

Liga
parGuillaume Conte
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Dans un transfert qui a eu du mal à se finaliser pour des raisons d’autorisation financière, Dani Carvajal a finalement été autorisé à rejoindre Getafe. Le défenseur historique du Real Madrid, avec qui il a gagné 29 titres, fait le court trajet jusqu’au club de la banlieue de Madrid. Il s’y engage pour une saison.
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bon en europe et mauvais en france

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qd il n est pas blessé, il est bon. Ils n y sont pour rien. meme avec un passif de blessures, c est idiot comme raisonnement

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L’autre qui sort de son terrier après 1 victoire contre Troyes de son club après 5 défaites🤣 T’es le parfait troll du moment 🤣🤣🤣

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Faut que ces joueurs se barrent, 500k/mois pour un niveau catastrophique... Le duo magique Langoria/Benatia a signé des chèques en blanc à la moitié de l'effectif, ils gagnent 10x trop pour la plupart et n'ont pas besoin de mouiller le maillot, vu qu'ils n'ont aucune ambition!

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