Officiel : Dani Carvajal signe à Getafe

bon en europe et mauvais en france
qd il n est pas blessé, il est bon. Ils n y sont pour rien. meme avec un passif de blessures, c est idiot comme raisonnement
L’autre qui sort de son terrier après 1 victoire contre Troyes de son club après 5 défaites🤣 T’es le parfait troll du moment 🤣🤣🤣
N'en déplaise a Lyon Letexier un des meilleurs arbitre d'Europe !
Faut que ces joueurs se barrent, 500k/mois pour un niveau catastrophique... Le duo magique Langoria/Benatia a signé des chèques en blanc à la moitié de l'effectif, ils gagnent 10x trop pour la plupart et n'ont pas besoin de mouiller le maillot, vu qu'ils n'ont aucune ambition!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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