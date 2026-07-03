Officiel : Après Olise, le Real enchaîne avec Enzo Fernandez

Officiel : Après Olise, le Real enchaîne avec Enzo Fernandez

Liga03 juil. , 10:45
parEric Bethsy
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Nouveau communiqué du Real Madrid. Après le texte publié pour démentir une approche vers Michael Olise, la Maison Blanche a entrepris la même initiative concernant Enzo Fernandez. Alors que des rumeurs persistantes circulent, le club dirigé par Florentino Pérez assure que le milieu de Chelsea ne l’intéresse absolument pas.
« Le club tient à préciser qu'il n'a effectué aucune démarche, ni directe ni indirecte, visant à recruteur le joueur cité, et qu'il n'a aucune intention de réaliser cette opération. Le Real Madrid tient à exprimer son plus grand respect pour Enzo Fernandez, un grand joueur dont la trajectoire et la qualité font l'unanimité, et pour Chelsea, club avec lequel il entretient d'excellentes relations institutionnelles », a notamment expliqué le géant de Liga, dont le précédent communiqué n'a pas stoppé les rumeurs autour de l'ailier français du Bayern Munich.
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Zéro ego, l’OL a trouvé la recrue parfaite

24 aussi😂😂😂

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Ça ne marche juste pas d'aller chercher ces joueurs déjà révélés à prix PL. On ne peut pas mettre un mec acheté 100+M sur le banc et il n'y a pas de place de titulaire rapidement dispo chez nous. Kvara n'a PAS été acheté à prix d'or et il a commencé sur le banc avant de devenir un titu indiscutable. Il faut rester sur notre modèle qui a fait ses preuves, on va prendre des pépites en L1 (Doué, Barcola) ou alors 'd'illustres inconnus' repérés par le staff de Campos (Pacho, Safonov). Diomandé c'est pareil, à part départ de BB on a pas de place pour un tel montant.

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