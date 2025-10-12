PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende

Coéquipier de Lionel Messi pendant deux saisons au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avoue avoir grandement progressé aux côtés du champion du monde argentin.

Évoluer sur un terrain avec le même maillot que Lionel Messi, le meilleur joueur de l’histoire, peu de footballeurs pourront dire ça à la fin de leur carrière. Hormis les stars du Barça, de l’Argentine ou désormais les joueurs de l’Inter Miami, où la Pulga a décidé de finir sa carrière, certains Parisiens peuvent se targuer d’avoir joué avec Messi. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé. S’il était plutôt fan du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo quand il était petit, le capitaine de l’équipe de France a quand même été marqué par ses deux saisons aux côtés de Messi.

Débarqué au PSG en 2021 après avoir fini son aventure au Barça, l’Argentin n’a pas vraiment montré son meilleur visage à Paris jusqu’à son départ aux USA en 2023. Malgré tout, Messi a quand même eu un impact profond sur le développement de Mbappé, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu’homme. C’est l’actuel attaquant du Real Madrid qui parle le mieux de l’importance de Messi dans sa carrière.

« J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec Lionel Messi » - Kylian Mbappé

« J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec Lionel Messi ! Il est totalement normal, il a du respect pour tout le monde. Je ne pensais pas jouer avec lui dans ma carrière. Je pensais qu’il resterait toute sa vie au Barça, et mon rêve était le Real Madrid. Je ne pensais jamais aller au Barça. Je ne peux que le remercier. C’était une occasion en or. Messi fait tout parfaitement. Nous pouvons tous apprendre d’un gars comme lui. Avoir quelqu’un comme lui dans ton équipe, tu restes proche et tu observes tout ce qu’il fait. Il m’a beaucoup aidé à comprendre le jeu », a lancé, au micro de Movistar TV, Mbappé, qui estime avoir progressé aux côtés de Messi. Et malgré un coup de froid après la finale de la Coupe du Monde 2022, remportée par l’Argentine de Messi face à la France de Mbappé, l’ancienne star du PSG ne garde donc que du positif du passage de la Pulga à Paris, contrairement aux supporters…