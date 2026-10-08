Mbappé fautif, cette jeune femme lui pardonne tout

Mbappé fautif, cette jeune femme lui pardonne tout

Liga
parClaude Dautel
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Kylian Mbappé est au coeur de la tempête du côté de Madrid. Mais, face aux nombreuses critiques qui visent la star française, Celia Gimeno est venue soutenir l'ancien joueur du PSG.
En quittant le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé espérait probablement retrouver un peu de sérénité dans sa relation avec les supporters, et probablement les médias. Sauf qu'en Espagne, les moindres faits et gestes de stars du football sont disséqués et donnent lieu à des débats par dizaines, tout cela agrémenté de fuites venues du vestiaire. Alors, entre sa sortie en discothèque à Paris en compagnie de sa fiancée, Ester Expósito, et le fameux tout en vélo, alors que José Mourinho le déconseillait, Kylian Mbappé est au coeur d'une gigantesque polémique, au point même que certains journalistes prétendent désormais que le champion du monde 2018 veut déjà quitter le Real Madrid pour rejoindre la Premier League. Heureusement pour le Kid de Bondy, tout le monde n'est pas au taquet contre lui. Celia Gimeno, journaliste de DAZN, est montée au créneau pour prendre la défense du joueur français.
Une journaliste de DAZN soutient Kylian Mbappé
Une journaliste de DAZN soutient Kylian Mbappé
Participant à la Dazoneta, une émission produite par DAZN, qui aborde l'actualité du ballon rond sur un ton décontracté et humoristique, nla jeune femme estime que Kylian Mbappé ne mérite pas cela. « Je ne pense pas qu'il ait fait du vélo pour défier Mourinho. Il n'aurait pas dû publier ça sur les réseaux sociaux, ce n'était pas nécessaire. Mais je pense qu'il n'a même pas pris en compte, ou qu'il ne s'est même pas souvenu, que Mourinho avait dit qu'un footballeur ne pouvait pas faire du vélo », explique Celia Gimeno, qui regrette que certains de ses confrères soient aussi prompts à tomber sur le dos du joueur français.
Pour l'instant, que ce soit du côté du clan Mbappé ou de José Mourinho, on reste discret sur toutes ces histoires, sachant que le Real Madrid prépare un match très important face à Villarreal. Nul doute que si les Merengue ne s'imposent pas, alors la polémique repartira de plus belle, les éditorialistes espagnols étant déjà prêts à bondir.
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ils peuvent aussi se qualifier en gagnant le ldc (je crois).

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Aucun des 17 clubs ne joue dans la même catégorie que paris qui a un financement illimité. Il n'y a pas de concurrence et si par hasard Paris n'est pas champion il ne le devra qu'à lui même qui aura pris la place du lièvre dans le "Le lièvre et la tortue"

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Non tu te trompes desurmon le club qui va rivaliser avec Paris, tu ne l'as pas cité. Pourtant il te HANTE ce club.

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Ça doit te rappeler des souvenirs ? Ete 93, ou tout les Marseillais complotistes se demandaient à quelles sauces l OM allait être mangeait, ou chaque jour il y avait un nouvel article ds les journaux avec de nouvelles révélations...

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Ils savent tout, mais ne savent rien.

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