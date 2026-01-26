Mbappe

Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas

Kylian Mbappé26 janv. , 11:00
parAlexis Rose
3
La panenka marquée par Kylian Mbappé lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal le week-end dernier (2-0) n’a pas plu à tout le monde, à l’image de Walid Acherchour.
Kylian Mbappé ne loupe jamais une occasion de se faire remarquer, en bien comme en mal. Et samedi à l’occasion du match entre Villarreal et le Real Madrid, l’international français n’a pas vraiment marqué des points… S’il a planté un doublé important, qui a permis au Real de rester à une longueur du Barça dans la course au titre, l’attaquant de 27 ans n’a pas vraiment réfléchi à la portée de ses actes en fin de rencontre.

Real Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'expliqueReal Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'explique
Au bout du temps additionnel, Mbappé a effectivement transformé un penalty avec une panenka, le geste que son coéquipier Brahim Diaz avait raté une semaine plus tôt lors de la finale perdue par le Maroc contre le Sénégal… Si Mbappé pensait bien faire en marquant de la sorte avec un geste bien maîtrisé, le réussir devant son coéquipier marocain, qui venait d’entrer en jeu pour la première fois depuis son retour de la CAN, n’est pas vraiment classe. Et ce n’est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

« Il ne faut pas avoir des amis comme Mbappé »

« Sur Mbappé, si je dis véritablement ce que je pense, je peux avoir des soucis parce que sincèrement, j'ai trouvé ça pathétique en termes de leadership. C’est comme si demain, t’es dans mon équipe, je te dis que j’ai pas l’argent pour acheter une Ferrari, et le jour d’après, tu viens avec une Ferrari et tu dis ‘c’est comme ça qu’on achète une Ferrari’. On dirait que Mbappé a dit à Brahim Diaz : ‘Elle est pour toi la panenka’. C’est fou ! Il ne faut pas avoir des amis comme Mbappé. Brahim Diaz a fait une dinguerie monumentale, il a perdu sa CAN à cause de ça, et Mbappé va mettre une panenka à la 95e contre le Villarreal de Pape Gueye en lui disant ‘c’est pour toi’. Diaz est au fond du gouffre depuis 10 jours et il voit ça… Ce n’est pas un signe d’affection. Mbappé fait une saison de fou, mais il fait des trucs que je ne comprends pas. Il veut être le personnage principal de tous les films, mais laisse de la place aux autres et laisse les gens tranquille ! Je n’arrive pas à comprendre à quoi ça sert de faire des choses comme ça… », a balancé le chroniqueur du Winamax FC, qui estime que Mbappé écorne terriblement son image avec ce genre d’actions…
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts5
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts11
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs20
Buts21
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
