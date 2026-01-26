Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas

Peut-être. Et ? Est-ce que rapporter le plus de points uefa sur 25ans c'est redorer le blason des clubs français? Vous croyez quoi? Que ce qu'à fait Monaco, Lille et Brest la saison dernière en ldc en a fait moins pour le blason des clubs français que vos points uefa depuis 25 ans? Bah pas moi. Moi je pense que leur parcours à rappeler aux autres nations que la farmer ligue n'est pas si pourrie que ça. Et ça , ça redore bien plus le blason des clubs français. Après vous avez fait un bon parcours l'année passé en ligue europa je ne dis pas. Un 1/4 c'est bien. Mais on se souviendra bien plus de la ldc. Enfin...C'est mon point de vue. C'est pour ça que l'affirmation de dirty c'est n'imp
Laissez nous le encore une saison svp !!! On va vous le peaufiner il sera prêt pour le grand Réal en 2027 🤣🤣
Il n’a pas de bol Klok , il tombe à chaque fois sur un Prez qui fout le boxon et ça retombe finalement sur le troupeau de chèvres … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Créés une EURL " footballeur en danger : un psychologue est là pour vous écouter " et arrêtes de parler de son nombre de transferts. Quand les joueurs signent chez nous, ils sont tellement malheureux qu'ils refusent de partir même quand on leur dit qu'ils ne rentrent plus dans les plans de l'entraîneur, qu'ils auront 0mn de temps de jeu. C'est la meilleure démonstration qu'ils préfèrent les dollars au jeu. Alors arrête de nous faire chier avec ces histoires de transferts. Ce n'est pas ton pb.
… Si Mbappé pensait bien faire en marquant de la sorte … Mbapouille n’a jamais pensé et ne pense qu’à lui et Wali-Walou ne s’en rend compte que maintenant ? P’tet que c’est parce que Girouette n’a pas d’origine maghrébine … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
L’avis de Walid Acherchour sur la panenka de Kylian Mbappé 📹@WinamaxFC