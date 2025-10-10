ICONSPORT_272051_0166
Kylian Mbappé

Mbappé désobéit, Madrid met la pression

Liga10 oct. , 17:00
parEric Bethsy
0
Légèrement touché à la cheville avec le Real Madrid le week-end dernier, Kylian Mbappé tient quand même à disputer le match des éliminatoires du Mondial 2026 contre l’Azerbaïdjan ce vendredi. L’obstination du Français étonne la presse madrilène qui s’interroge sur les futurs choix du sélectionneur Didier Deschamps.
Aucun doute dans l’esprit de Kylian Mbappé. Malgré sa petite blessure à la cheville face à Villarreal (3-1) samedi dernier, l’attaquant du Real Madrid tient à participer au rassemblement de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus ne sent pas la nécessité de se ménager avant le match des éliminatoires du Mondial 2026 contre l’Azerbaïdjan ce vendredi soir. « Moi je veux jouer, le coach veut que je joue, donc je pense qu’il n’y aura pas de problème majeur », annonçait le Merengue jeudi en conférence de presse.
« Je me sens bien, on discute souvent avec le coach. C'est vrai que je n'ai pas encore fait d'entraînement mais je vais m’entraîner aujourd’hui (jeudi), ce sera le dernier essai mais je n’ai pas d’inquiétude particulière, rassurait le Français. J'ai envie de jouer et de continuer ce chemin vers la qualification en Coupe du monde. » Connaissant les habitudes du Real Madrid, souvent réticent à l’idée d’envoyer ses cadres en sélection, l’obstination de Kylian Mbappé ne plaît sans doute pas en interne. On ignore si la Maison Blanche a envoyé un courrier comme l’avait fait le Paris Saint-Germain le mois dernier. Mais la presse madrilène ne se gêne pas pour mettre la pression sur Didier Deschamps.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts9
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
« Le Real Madrid croisera les doigts en se mettant devant la télé ce soir pour voir ce qui se passera au Parc des Princes à Paris, écrit le quotidien As en rappelant que les Bleus sont bien partis pour se qualifier. La possibilité que Mbappé soit titulaire est réelle, malgré le fait qu’il soit parti pour cette trêve après s’être retiré du match contre Villarreal avec une entorse à la cheville et que sur les quatre séances d'entraînement avec la France, il n’en a effectué qu’une, hier. Il est logique que le Real soit nerveux à l’idée que les douleurs de Mbappé se transforment en quelque chose de plus grave. » Qui plus est avant le Clasico prévu le 26 octobre.
0
