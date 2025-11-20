ICONSPORT_271878_0050 (1)

Liverpool offre 100 millions au Barça, énorme surprise

Liga20 nov. , 11:20
parCorentin Facy
Très actif l’été dernier, Liverpool pourrait de nouveau être un acteur majeur du prochain mercato estival. Les Reds ont notamment l’intention de soumettre une offre colossale au FC Barcelone pour l’un de ses attaquants.
L’été dernier a été celui de toutes les folies pour Liverpool, qui a dépensé près de 500 millions d’euros pour recruter Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz ou encore Jeremie Frimpong et Milos Kerkez. Un mercato d’envergure qui n’est pas vraiment satisfaisant pour l’instant au vu des résultats des Reds. Selon la presse espagnole, Liverpool n’en a peut-être pas terminé avec les transferts faramineux puisque le site Fichajes nous apprend que la nouvelle cible du club de la Mersey n’est autre que Raphinha.

Liverpool s'attaque à Raphinha

L’international brésilien a réalisé une saison d’anthologie avec le FC Barcelone l’an passé, en inscrivant 34 buts et en délivrant 26 passes décisives. Gêné par des blessures depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Leeds et du Stade Rennais reste l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et Liverpool est visiblement très chaud à l’idée de le faire venir. L’été prochain, Raphinha n’aura plus que deux ans de contrat au Barça (juin 2028) et le club blaugrana pourrait donc voir ce départ d’un bon oeil. Le média explique que le champion d’Angleterre en titre est prêt à lâcher 100 millions d’euros pour s’offrir Raphinha, un montant qui pourrait faire craquer le FC Barcelone, toujours dans une situation financière délicate et qui ne peut cracher sur une telle somme.
Raphinha

Raphinha

BrazilBrésil Âge 28 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts3
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
De son côté, Liverpool est convaincu par le profil du joueur, d’autant que ce dernier est déjà passé par la Premier League, où il a laissé d’excellents souvenirs lors de son passage à Leeds United. La question est maintenant de savoir si Raphinha, joueur très important du Barça la saison dernière au point de régulièrement porter le brassard, sera enclin à quitter la Catalogne. Et si oui, Liverpool sera-t-il sa destination favorite ? Rappelons que l’Arabie Saoudite s’était renseignée l’été dernier, sans pour autant réussir à finaliser le deal. Les rumeurs risquent en tout cas d’être nombreuses autour de Raphinha lors du prochain mercato.
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

