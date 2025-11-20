Liverpool offre 100 millions au Barça, énorme surprise

Très actif l’été dernier, Liverpool pourrait de nouveau être un acteur majeur du prochain mercato estival. Les Reds ont notamment l’intention de soumettre une offre colossale au FC Barcelone pour l’un de ses attaquants.

L’été dernier a été celui de toutes les folies pour Liverpool, qui a dépensé près de 500 millions d’euros pour recruter Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz ou encore Jeremie Frimpong et Milos Kerkez. Un mercato d’envergure qui n’est pas vraiment satisfaisant pour l’instant au vu des résultats des Reds. Selon la presse espagnole, Liverpool n’en a peut-être pas terminé avec les transferts faramineux puisque le site Fichajes nous apprend que la nouvelle cible du club de la Mersey n’est autre que Raphinha

Liverpool s'attaque à Raphinha

L’international brésilien a réalisé une saison d’anthologie avec le FC Barcelone l’an passé, en inscrivant 34 buts et en délivrant 26 passes décisives. Gêné par des blessures depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Leeds et du Stade Rennais reste l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et Liverpool est visiblement très chaud à l’idée de le faire venir. L’été prochain, Raphinha n’aura plus que deux ans de contrat au Barça (juin 2028) et le club blaugrana pourrait donc voir ce départ d’un bon oeil. Le média explique que le champion d’Angleterre en titre est prêt à lâcher 100 millions d’euros pour s’offrir Raphinha, un montant qui pourrait faire craquer le FC Barcelone, toujours dans une situation financière délicate et qui ne peut cracher sur une telle somme.

Raphinha Brésil • Âge 28 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 6 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0