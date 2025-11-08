Le Ballon d’Or volé, la femme de Raphinha s’énerve

Raphinha Barça

Déçu de sa cinquième place au Ballon d’Or et de son absence dans le onze de la FIFPRO, Raphinha reçoit le soutien de sa femme. Sur les réseaux sociaux, Natalia Rodrigues milite pour la candidature du Brésilien pour le trophée The Best.
Si le FC Barcelone a choisi de faire campagne pour Lamine Yamal au Ballon d'Or, d’autres Blaugrana auraient mérité un coup de pouce du club catalan. Au même titre que le jeune talent espagnol, le milieu de terrain Pedri a été l’un des grands artisans des trophées remportés la saison dernière. Tout comme Raphinha dont les statistiques (34 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues) montrent bien son importance. Mais le Brésilien n’obtient pas la même reconnaissance. En témoigne son absence dans le récent onze de la FIFPRO.

Affecté par cet oubli, le milieu offensif du Barça a rappelé ses exploits dans de nombreuses publications sur Instagram. Ce même réseau social où sa femme milite pour sa candidature pour le trophée The Best. « Nous allons conquérir ce qui est à nous », a écrit Natalia Rodrigues avec un lien permettant de voter pour son mari, sans oublier ses coéquipiers Lamine Yamal et Pedri également nommés pour cette récompense. Bien évidemment, si la femme de Raphinha se démène, c’est parce que l’international brésilien vit mal son manque de reconnaissance et sa cinquième place au classement du Ballon d’Or.
« Oui, ça a été une déception personnelle, avouait l’ancien Rennais au magazine QQ cette semaine. Quand on se donne autant, qu'on travaille chaque jour et qu'on a le sentiment d'avoir fait une saison incroyable, on s'attend naturellement à figurer parmi les meilleurs. Terminer cinquième a bien sûr été un honneur, mais j'avais des attentes plus élevées. En même temps, cela m'a appris l'humilité et m'a permis de prendre du recul. Le Ballon d'Or est un prix individuel, mais le football est un sport collectif. Quand je regarde tout ce que j'ai accompli avec Barcelone et le Brésil, je réalise à quel point je dois être reconnaissant. Cela me motive à continuer à travailler dur, à continuer à progresser, et j'espère avoir une autre occasion de me battre pour atteindre le sommet à l'avenir. » Pour le prix The Best, Raphinha ne part pas non plus favori.
