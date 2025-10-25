Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)

Très mal embarqué à domicile contre Oviedo, Gérone a pu compter sur un Azzedine Ounahi quatre étoiles pour revenir dans le match. L’international marocain passé par l’Olympique de Marseille a inscrit un but sublime pour permettre à son équipe de revenir à 2-2, profitant d’un relai avec un autre ancien de Ligue 1… Thomas Lemar. Malgré ce but sublime, Gérone, lanterne rouge de Liga, a finalement concédé le match nul 3-3 à domicile face au 19e.