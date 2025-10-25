ICONSPORT_272025_0043

Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)

Liga25 oct. , 16:06
parCorentin Facy
Très mal embarqué à domicile contre Oviedo, Gérone a pu compter sur un Azzedine Ounahi quatre étoiles pour revenir dans le match. L’international marocain passé par l’Olympique de Marseille a inscrit un but sublime pour permettre à son équipe de revenir à 2-2, profitant d’un relai avec un autre ancien de Ligue 1… Thomas Lemar. Malgré ce but sublime, Gérone, lanterne rouge de Liga, a finalement concédé le match nul 3-3 à domicile face au 19e.
Derniers commentaires

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

27M Mitroglou ? Tu crois que c est Nasser notre président ou quoi ? 32M Vitinha ? Tu as aucun chiffre de bon et bientôt tu vas nous dire que les Jese, Krycho, Draxler, Gueye, Kolo etc etc sont venu gratuit RIRES

OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

PSG 1970 ? 🤣

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

Bon match ! Allez Paris !

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Avec le Qatar comme propriétaire, tu es sérieux de dire ca ma petite Kenny RIRES

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Ce n'est pas le peine de nier la censure de "sacré Cœur" mon grand. Ni sa Christianophobie. Au nom de la laïcité "made in Marseille" Pire qu'hidalgo. Très très fort ce gaucho.

