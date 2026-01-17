ICONSPORT_282604_0034

Liga : Mbappé marque, le Real gagne

Liga17 janv. , 15:57
parGuillaume Conte
1
Titulaire surprise contre Levante ce samedi, Kylian Mbappé a provoqué et marqué un pénalty pour l’ouverture du score des Merengue. Le Français a joué 90 minutes et le Real s’est imposé 2-0 pour revenir à une longueur du FC Barcelone, qui jouera ce dimanche à la Real Sociedad.
1
