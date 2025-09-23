ICONSPORT_271584_0002

Liga : Mbappé en démonstration, le Real déroule

Liga23 sept. , 23:24
parGuillaume Conte

Levante - Real Madrid 1-4
But pour Levante : Eyong (54e)
Buts pour le Real Madrid : Vinicius Jr (28e), Mastantuono (38e), Mbappé (63e sp, 66e)
Avec ce succès, le Real Madrid conforte sa première place au classement avec six victoires en six matchs. 

La Liga

23 septembre 2025 à 21:30
Levante
1
4
Match terminé
Real Madrid
Paixão de Oliveira Júnior28'Mastantuono38'Mbappé Lottin64'Mbappé Lottin66'
Remplacement
82
ENTRE
E. Camavinga
Real MadridReal Madrid
SORT
D. Ceballos Fernández
Real MadridReal Madrid
Remplacement
82
ENTRE
D. Olatukunbo Alaba
Real MadridReal Madrid
SORT
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
Remplacement
82
ENTRE
R. Silva de Goes
Real MadridReal Madrid
SORT
K. Mbappé
Real MadridReal Madrid
Remplacement
74
ENTRE
I. Losada Aragunde
LevanteLevante
SORT
K. Etta Eyong
LevanteLevante
