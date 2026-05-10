Liga : Le Clasico et le titre pour le Barça face au Real

35e journée de Liga :

Camp Nou.

Buts : Rashford (9e), Torres (18e) pour le Barça.

Grâce à cette belle victoire dans le Clasico face au Real Madrid, le Barça remporte la Liga ! En prenant une avance considérable de 14 points à trois journées de la fin du championnat, l’équipe d’Hansi Flick conserve donc son trophée de champion d'Espagne, le 29e de l'histoire du Barça.