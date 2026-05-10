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Liga : Le Clasico et le titre pour le Barça face au Real

Liga10 mai , 22:55
parAlexis Rose
0
35e journée de Liga :
Camp Nou.
FC Barcelone - Real Madrid : 2-0.
Buts : Rashford (9e), Torres (18e) pour le Barça.
Grâce à cette belle victoire dans le Clasico face au Real Madrid, le Barça remporte la Liga ! En prenant une avance considérable de 14 points à trois journées de la fin du championnat, l’équipe d’Hansi Flick conserve donc son trophée de champion d'Espagne, le 29e de l'histoire du Barça.
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Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

Voilà... tu as tellement un esprit faible que tu en arrives à insulter les autres lorsque tu es à cours d'argument. Vu que c'est toi... c'est normal. ^^

L’OL perd la troisième place à une journée de la fin

dans un 1er temps DEchepy n'avait meme pas sifflé la faute. Ensuite il met un jaune 3 minutes apres, c'est incoherent.

L’OL perd la troisième place à une journée de la fin

ce n'est pas perdu, sur les 8 derniers matchs de championnat a domicile Lille en a gagné que 2 ( 2V 4N 2D°

OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

Archi faux

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

Va donc t'agenouiller devant ton gourou Nasser et laisse les autres tranquilles.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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