Liga : Le Bétis Séville qualifié pour la Ligue des Champions

Govou dévoile comment Fonseca plombe l’OL

Fonseca surcôté, salaire énorme, boulard encore plus gros. Zéro titres dans les grands championnats et zéros qualifs direct en LDC. 6 mois au Milan Ac puis Aurevoir. Un véritable saboteur qui ne remettra jamais sa nullité en question et un éternel looser dans ses compos, sa tactique, ses changements et ses lectures de match. J'ai rien contre lui humainement mais c'est un coach de merde qui ne gagnera jamais rien, ni avec nous ni avec personne. Par pitié ramenez nous Sage