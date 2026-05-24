Liga : La Corogne remonte en D1

OL : Traceur, cambriolage et défaite, le terrible week-end d’Hegerberg

traceur retrouvé et aucune mesure n'a été prise? une boîte de sécu ou autre chose aurait peut être été judicieux non? il ne faut pas compter sur la police pour réfléchir et anticiper ce genre de truc avec leur 6/20 (et c'est une moyenne) il préfèrent mettre des PV aux vieilles dames et protéger leur copains lyonnais au bras tendu.