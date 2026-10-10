Le Real s'impose, Vinicius fait polémique

Le Real s'impose, Vinicius fait polémique

Liga
parGuillaume Conte
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Le Real Madrid s’est imposé face à Villarreal 1-0 dans un match qui a pris une tournure folle sur la fin.
Les Madrilènes avaient ouvert le score par Yan Diomandé, mais c’est Vinicius qui a été au centre des débats. Le Brésilien pensait bien marquer le but du 2-0 sur un service de Bellingham, mais au départ de l’action, il avait fait la différence dans son appel en tirant les cheveux de son adversaire, ce qui lui a valu un carton rouge direct et l’annulation du but qu’il avait marqué. 
La suite du match a été houleuse, les cartons pleuvant contre le Real Madrid pour des gestes anti-sportifs, mais la victoire est au bout du compte pour les hommes de José Mourinho. 
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Contesté ? Il fait un mouvement de son bras pour virer le ballon.

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Vini peut se refaire le visage 10 fois ça n'en restera pas moins un gros débile

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Il y a des problèmes dans cette équipe du Real Madrid. La défense et au milieu... c'est pas encore ça. Mais bon... il y aura bien un taré qui dira que c'est la faute de Kylian Mbappé. ^^

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enchaine ok mais horrible a regarder pendant 60 mn,le temps que quelques titulaires rentrent sur le terrain...

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Ouyouyou c'est moche ça. (J'ai pas vu)

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