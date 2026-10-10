Le Real s'impose, Vinicius fait polémique

Le Real Madrid s’est imposé face à Villarreal 1-0 dans un match qui a pris une tournure folle sur la fin.

Les Madrilènes avaient ouvert le score par Yan Diomandé, mais c’est Vinicius qui a été au centre des débats. Le Brésilien pensait bien marquer le but du 2-0 sur un service de Bellingham, mais au départ de l’action, il avait fait la différence dans son appel en tirant les cheveux de son adversaire, ce qui lui a valu un carton rouge direct et l’annulation du but qu’il avait marqué.

La suite du match a été houleuse, les cartons pleuvant contre le Real Madrid pour des gestes anti-sportifs, mais la victoire est au bout du compte pour les hommes de José Mourinho.