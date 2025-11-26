ICONSPORT_278087_0094

Le Real Madrid s'offre un renfort pour une bouchée de pain

Liga26 nov. , 16:00
parNathan Hanini
0
Étincelant avec Côme depuis son arrivée, Nico Paz va quitter l’Italie l’été prochain. Plusieurs médias annoncent que le Real Madrid a bouclé le retour de l’Argentin. La clause de retour est levée, mais il finira la saison du côté du club de Serie A.
C’est l’un des diamants de cette saison 2025/2026, le jeune Nico Paz 21 ans éclabousse la Serie A de son talent cette saison. Avec l’ambitieux Côme, le jeune argentin (six sélections) a déjà inscrit cinq buts et délivré six passes décisives en 12 rencontres de Serie A. Moteur d’une formation sixième du championnat, le natif de Santa Cruz de Tenerife va revenir au Real Madrid l’été prochain. Le transfert est déjà bouclé selon la presse italienne.

Paz de retour au Real en juin

Lié à Côme jusqu’en 2028, Nico Paz a rejoint la formation italienne à l’été 2024 contre six millions d’euros en faveur du Real Madrid. Mais le club de la capitale espagnole a intégré lors de son départ une clause de retour évaluée à dix millions d’euros. Une clause levée selon la Gazzetta dello Sport ce mercredi. Une information validée par Fabrizio Romano également. Le pape du mercato écrit : « Le Real Madrid prévoit de faire revenir Nico Páz comme première recrue pour 2026, comme révélé il y a des mois. Il faut bien comprendre que la clause de rachat n'est PAS valable en janvier et que Como souhaite le garder jusqu'à l'été. L'objectif est de conclure l'accord en juin 2026. Nico a déjà dit OUI. » Côme va donc encore pouvoir profiter de son prodige quelque temps. Pour rappel, le club italien a refusé une offre de 70 millions d’euros en provenance de Tottenham cet été. Cependant, la formation de Serie A n’est pas dans un immense besoin financier au vu du projet ambitieux entourant le club. 
N. Paz Martínez

N. Paz Martínez

SpainEspagne Âge 21 Milieu

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs12
Buts5
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
